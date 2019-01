A Fekete Párduc bejelentkezett az Oscarra

A Golden Globe-díjak kiosztása után nagyjából és elméletileg megvolt, hogy kik kapnak majd Oscar-díjat az Amerikai Filmakadémia rendes évi rongyrázásán, erre jött a SAG, a színészek céhe, és dobott egy kicsike sziklát az állóvízbe azzal, hogy az év legjobb szereposztásának járó díjukat (SAG Awards) a Fekete Párducnak adták.

Pedig a mezőny nem semmi volt, az idei Oscar-jelöltek közül a Marvel szuperhősfilmjének meg kellett vernie a Csillag születiket, a Bohém rapszódiát és a Csuklyások: BlacKkKlansmant is (meg a Crazy Rich Asians-t is, de azt nem jelölte az Akadémia). Ez persze nem garancia az Oscarra, sőt, a Golden Globe inkább az (annak alapján vagy a Bohém rapszódia, vagy a Zöld könyv fog nyerni), viszont a SAG díjait a szakma adja át, azaz a színészek, akik pontosan meg tudják ítélni egy-egy kolléga vagy szereplőgárda értékét. A Fekete Párduc nyerte egyébként a legjobb kaszkadőrstábnak járó díjat is, ezt már korábban bejelentették a többi, technikai jellegű díjjal egyetemben.

A legjobb férfi és női főszereplő díja egybevágott a Golden Globe-bal, azaz Glenn Close (A feleség) és Rami Malek (Bohém rapszódia) játékát díjazták a társak is, innentől ha valaki ellenük tesz az Oscaron, az vagy nagyon bátor, vagy túl sok pénze van hülyeségekre. Meglepő volt viszont, hogy két kritikuskedvenc, a Kedvenc és a Roma egy árva díjat nem kapott, miközben az Oscaron 10-10 szoborért indulnak, és a Romáról Hollywoodban azt emlegetik, hogy az első olyan film lehet, ami megkapja a legjobb idegennyelvű filmnek és a legjobb filmnek is járó szobrot.

13 Galéria: Díjaztak a színészek 2019-ben is Fotó: Terence Patrick / Getty Images Hungary

A SAG (teljesen érthetően és megérdemelten) díjazta Emily Blunt játékát a Hang nélkül című horrorban (legjobb női mellékszereplő), amivel az Emma Stone-Rachel Weisz duót utasította maga mögé, pedig egyelőre őket tartották az Oscar nagy esélyesének (én titokban azért nagyon drukkolok Regina Kingnek ugyanebben a kategóriában). Mahershala Ali a férfi mellékszereplői díjat vitte el a Zöld könyvért, és még csak nem is érdemtelenül, de az Oscar-esélyeit nagyban befolyásolja a filmet övező botrány (rasszistának és hazugnak titulálják az Ali alakította karakter örökösei), amire az Akadémiának nem nagyon van szüksége pont abban az évben, amiben még házigazdát sem sikerült találniuk a gála levezetésére.

A tévés díjak egy kivétellel az abszolút papírformát hozták, az az egy Jason Bateman legjobb férfiszínészi díja volt az Ozark című Netflix sorozatért, amit picit joggal neveznek a szegény ember Breaking Bad-jének. A legjobb női főszereplő Sandra Oh (Killing Eve - Bérgyilkosok viadala) lett. Ezt a két díjat a drámák kapták, a minisorozatoknál Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace) és Patricia Arquette (Escape at Dannemora) nyert. A legjobb drámasorozat a Rólunk szól lett, a vígjátékok között pedig tarolt az Amazon The Marvelous Mrs Maisel című egészen zseniális sorozata: elvitte a legjobb vígjáték-szereposztásnak járó díjat, a legjobb női alakításét (Rachel Brosnahan) és a legjobb férfiszínészét is (Tony Shaloub). A nyolc tévés díjból négyet vittek el a streamingszolgáltatók, egyet a network tévék, hármat a kábeltévék, azaz a steraming előretörését elég nehéz lenne tagadni.

A díjazottak:

Film

Legjobb női főszereplő – Glenn Close, A feleség

Legjobb férfi főszereplő – Rami Malek, Bohém rapszódia

Legjobb női mellékszereplő – Emily Blunt, Hang nélkül

Legjobb férfi mellékszereplő – Mahershala Ali, Zöld könyv

Legjobb szereposztás – Fekete Párduc

Legjobb kaszkadőrgárda– Fekete Párduc

Televízió

Legjobb színésznő (minisorozat vagy tévéfilm) – Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Legjobb színész (minisorozat vagy tévéfilm)– Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Legjobb színésznő (dráma)– Sandra Oh, Killing Eve

Legjobb színésznő (vígjáték)– Rachel Brosnahan, The Marveous Mrs Maisel

Legjobb színésznő (vígjáték)– Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs Maisel

Legjobb szereposztás (dráma) – This is Us

Legjobb szereposztás (vígjáték) – The Marvelous Mrs Maisel

Legjobb kaszakadőrgárda – Glow