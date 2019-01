2020-ban jön Az átok rebootja

A tervezett 2019 helyett 2020 januárjában érkezhet Az átok című horrorfilm rebootja, írja a Deadline. A filmet Nicolas Pesce írta és rendezte, ő készítette a Piercing és a The Eyes of My Mother című horrorfilmeket is.

A már utómunka alatt álló filmnek ráadásul az a Sam Raimi a producere, aki többek között az Evil Dead-filmeket, illetve az első Pókember-trilógiát is készítette, de társa lesz az eredeti japán filmért felelős Taka Ichise is.

Az új Átok-filmről egyelőre annyit tudni csak, hogy a hírek szerint nem a 2002-es japán eredeti és nem is a 2004-es amerikai verzió remake-je lesz, de azt sem tudni még, hogy egyáltalán kapcsolódik-e majd az eddigi három amerikai Átok-filmhez. Az átok egyébként Japánban elképesztően népszerű, összesen 13 (!) film készült már belőle, és 2016-ban még egy közös mozit is összeraktak, amelyben találkozott A kör és Az átok világa.