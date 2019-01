Üldözős thrillerben kapott szerepet Angelina Jolie

A Sicario-filmek forgatókönyvírójával készít filmet Angelina Jolie, írja a Deadline. A Those Who Wish Me Dead az eddigi hírek szerint egy üldözős thriller lesz a montanai vadonban, és az a Taylor Sheridan rendezi, aki a Wind River - Gyilkos nyomon című filmmel debütált rendezőként, miután olyan filmekhez írt forgatókönyvet, mint a remek Hell or High Water és a két Sicario-film.

A tervek szerint májusban kezdenek hozzá a forgatáshoz, miután Sheridan befejezte a Yellowstone c. sorozat második évadát, amelyet nem csak íróként, hanem producerként és rendezőként is jegyez.

Jolie utoljára 2015-ben bukkant fel nagyjátékfilmben (A tengernél), azóta csak szinkronmunkát vállalt, illetve felbukkan egy rövidfilmben is. Idén még biztosan nem láthatjuk semmiben, viszont már befejezte a Demóna 2 forgatását, amelyet 2020-ra terveznek kihozni a mozikba.