Újra zombifilmet készít Az Igazság Ligája rendezője

A szuperhősfilmek után visszatér az élőhalottakhoz Zack Snyder, aki hamarosan Army of the Dead címmel rendez zombis horrort a Netflixnek, írja a Hollywood Reporter.

Snyder 2004-ben mutatkozott be rendezőként egy Holtak hajnala-remake-kel, majd megcsinálta a 300-at, aztán elkötelezte magát a képregényhősök mellett, méghozzá olyan filmekkel, mint a Watchmen, Az acélember, a Batman Superman ellen vagy Az Igazság Ligája.

Az Army of the Dead állítólag akár 90 millió dollárból is készülhet, a forgatókönyvet pedig Joby Harold jegyzi Zack Snyder több mint tízéves (eredetileg a Warnernek szánt) ötlete nyomán. A forgatás a nyáron kezdődik majd.

"Ezúttal nem lesz megkötve a kezem" – lelkendezett a Hollywood Reporternek a zombifilm kapcsán az 52 éves rendező, akinek egyik adoptált gyermeke 2017 márciusában öngyilkos lett. Autumn halála miatt Snyder már részt sem vett Az igazság Ligája utómunkálataiban, azóta kerüli a nyilvánosságot.

Ez a 2004-es, Snyder-féle Holtak hajnala előzetese: