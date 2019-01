Freddie Mercury után Celine Dionról is film készül

A Bohém rapszódia óriási sikere után nem meglepő, hogy megszaporodnak a popsztár életrajzok a mozikban. Céline Dionról is mozifilm készül, bár ezt nem egy hollywoodi stúdió, hanem a franciák készítik. Valérie Lemercier rendezésében és főszereplésével készül a The Power Of Love (Famous) című film, viszonylag nagy, 23 millió eurós költségvetéssel. Lemercier Magyarországon kevésbé ismert, leginkább a Jöttünk, láttunk, visszamennénk és A szerelem három évig tart című filmekben láthatták a magyar nézők. A The Power Of Love (Famous) franciául beszélő film lesz, ami azért érdekes, mert Dion ugyan Kanadában született és nőtt fel, de az igazi sikereit már Amerikában aratta. Tévéfilm már készült az életéről, mozi még nem.

A film a 60-as évektől egészen napjainkig követi az énekesnő életét onnan kezdve, hogy 14 gyerek közül a legkisebbként megszületett, a kilencvenes évekbeli befutásán át a Titanic betétdalának világsikeréig. Természetesen nem marad ki kapcsolata menedzserével és későbbi férjével, René Angélillel sem. Angélil 2016-ban halt meg, 21 évig voltak házasok az énekesnővel.

Kérdés, hogy ez a film is olyan megszépített, a tényekkel hadilábon álló életrajz lesz-e, mint amilyen a Freddie Mercury film volt. Ez esetben nyilván nem kerül bele, hogy az énekesnő, akit 26 éves korában vett el az akkor 52 éves menedzser, pontosan mikor is lett a férfi barátnője. A kapcsolatuk ugyanis sokkal korábban kezdődött, sokak szerint akkor, amikor Dion még kiskorú volt. Valószínűleg az sem kerül bele a filmbe, hogy egy koreai származású nő, Yun Kyeong Kwon Sung azzal vádolta meg Angélit, hogy 2000-ben megerőszakolta őt egy vegasi szállodában. Angélil kétmillió dollárt fizetett a 44 éves nőnek és férjének, de nem ismerte el a vádakat.



Valérie Lemercier egyébként arra nem vállalkozott, hogy el is énekelje Dion dalait, így a zenés részeket másképp oldják majd meg.