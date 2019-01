Egy nagy stúdió már kiállt a női rendezők mellett

A Universal az első nagy hollywoodi stúdió, amely elfogadta az úgynevezett 4 Percent Challenge-t, és a jövőben több női rendezőt fog alkalmazni, írja a Slashfilm. A négy százalék az elnevezésben egy kutatásra utal, amit a Dél-kaliforniai Egyetemen készítettek. Ebben azt vizsgálták, hogy a 2007 és 2017 között készült 1100 legnagyobb bevételt hozó film rendezői között milyen volt a nemek és a különböző etnikumok aránya. Kiderült, hogy a legsikeresebb filmeken dolgozó 1223 rendező (több olyan film van, amit nem egy ember rendezett) 95,7 százaléka férfi volt és csak 4,3 százalékuk nő. 2017-ben a 100 legnézettebb film közül csak nyolcnak volt női rendezője.

Universal Pictures’ Peter Cramer, Focus Features’ Peter Kujawski and DreamWorks Animation’s Margie Cohn proudly join their colleagues throughout the industry in accepting the #TIMESUP #4PercentChallenge. https://t.co/llVyB2W8Rn @TIMESUPNOW