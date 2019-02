A Breaking Bad-film folytatás lesz, és a Netflix mutatja be

Tavaly novemberben röppent fel a hír, hogy Vince Gilligan itthon Totál szívás címen futó, a világ többi részén Breaking Bad címen ismer sorozatához filmet forgatnak, amiről akkor semmi mást nem lehetett tudni, csak azt, hogy Greenbrier munkacímen/álnéven fut és a helyszíne (természetesen) az új-mexikói Albuquerque lesz. Tegnap óta picivel okosabbak vagyunk.

Fotó: AMC

A Deadline Hollywood értesülései szerint a film az AMC és a Netflix koprodukciójában forog, ráadásul először nem az AMC-n, a sorozatot vetítő csatornán mutatják be, hanem azon a Netflixen, ami a Breaking Badből világsikert csinált (akkor lett kultusza a 2008-ban indult sorozatnak, amikor 2010-ben a harmadik évadtól a Netflix is vetítette). Ezt egyébként Vince Gilligan a 2013-ban megnyert Emmy-díja köszönőbeszédében is kihangsúlyozta.

A filmről a Deadline úgy tudja, hogy

folytatás lesz

Jesse Pinkman (Aaron Paul) karakterének története lesz

Gilligan írja és rendezi

és az sem biztos, hogy nem 2-3 részes minisorozat jön ki belőle.

Az utóbbi a legérdekesebb infó, a Deadline szerint a filmet filmnek forgatják, de a hosszától függően több részben is el tudják képzelni a végső verzióját. Mivel folytatásról beszélünk, így a BB főszereplője, Walter White (Bryan Cranston) legfeljebb flashbackekben szetrepelhet benne. A Breaking Bad öt évadon át ment az AMC-n, és kitermelt egy előzménysorozatot Better Call Saul címmel. Mindkettőt vetíti a Netflix is.