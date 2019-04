Iggy Pop zombiként is csak kávézna

A rendező a The Dead Don't Die című filmhez elég komoly gárdát gyűjtött össze, íme pár név a teljesség igénye nélkül: Bill Murray, Tilda Swinton, Adam Driver, Steve Buscemi, Iggy Pop és Tom Waits. A lista elég meggyőző, és most megérkezett az előzetes is az amerikai rendező zombifilmjéhez, hogy kicsit több elképzelésünk legyen arról, mire is kell majd számítani.

A film egy kedves, csendes kisvárosban, Centerville-ben játszódik, ahol egyszer csak megjelennek az élőhalottak. Utóbbiak főbb ismérve: lehet, hogy testük már bomlásnak indult, de emlékeznek arra, hogy életükben mi volt a kedvenc ételük, italuk, hobbijuk, az Iggy Pop által alakított zombi például kávéra szomjazik (értjük a célzást). Persze emellett szívesen fogyasztanak embereket is, ami azt jelenti, hogy az összecsapás az élők és a zombik között elkerülhetetlen.

A filmet június 14-én mutatják be az amerikai mozikban, arról egyelőre nincsen hír, hogy mikor lesz magyarországi premier.