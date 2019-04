A sebhelyesarcú rendezője gyűlölte új filmjét forgatni

Lezárásához érkezik a dollármilliárdokat termelő Bosszúállók sorozat, jön Marvel kapitány és két hideglelős horror. A magyarok történelmi filmeket hoznak, de lesz egy sötét sci-fi is a mozikban. Szavazzon, ön melyik filmet várja a legjobban!

"Rémes élmény volt, alig volt rá pénz vagy idő, a producer folyamatosan hazudozott, és nem is fizetett ki mindenkit a stábból. Gőzöm sincs, hogy valaha moziba kerülhet-e egyáltalán” – ilyen biztatóan nyilatkozott Brian De Palma legújabb filmjének, a Dominónak forgatásáról. A film mégis moziba kerül, most jött ki az első előzetese:

A sebhelyesarcú, a Halál a hídon és a Mission: Impossible legendás rendezőjének új filmje egy koppenhágai nyomozóról (Nikolaj Coster-Waldau a Trónok harcából) szól, akinek egy balul sikerült akcióban meghal a társa. (Ezt az akciót nagyjából végig is nézhetjük a több mint kétperces előzetesben.) A nyomozó mindenáron szeretné kideríteni, hogy miért is kellett meghalnia a társának, de a sztori egyre zavarosabb lesz. A filmben játszik még szintén a Trónok harcából Carice van Houten és Guy Pierce is.

A Domino május 30-tól látható a magyar mozikban.