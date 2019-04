A Trónok harca nevelte ki Hollywood mai utánpótlását

Egyéves kihagyás után, április 15-én kezdődik a Trónok harca 8. évada. Az évtized legjelentősebb tévésorozata a hat részből álló utolsó évaddal véget ér, de igyekszünk megadni a módját a búcsúzásnak Westerostól: a premierig minden nap jelentkezünk a Trónok harcáról szóló cikkekkel, az egyes epizódokat pedig mindig keddenként fogjuk kibeszélni.

A Trónok harca egyértelműen az elmúlt 10 év egyik legnagyobb hatású tévésorozata, amely nem csak az iparágat változtatta meg, hanem a benne játszó színészek életét is. Kiknek tett igazán jót a sorozat, kik azok, akikről soha senki nem hallott korábban, de azóta sztárok lettek? A Trónok harca színészei nagyon különböző pályákat futottak be, van, aki ma már az egyik legmenőbb akcióhősök egyike, de olyan is akad, aki a sorozat óta csak bűnrossz produkciókban szerepelt.

Peter Dinklage

Tyrion Lannister

Talán az egyik legfurcsább sikertörténet a Trónok harcából Peter Dinklage-hez köthető, aki karrierje kezdetén még nagyon munkát sem talált, mert mindig törpének vagy más meseszereplőnek szánták, amit ő rendszeresen visszautasított. Később sikerült kisebb-nagyobb szerepeket megcsípnie, de hiába fogadták jól a kritikusok például Az állomásfőnök vagy a Védd magad! című filmeket, és bukkant fel olyan tévésorozatokban, mint a Kés/Alatt, a Törtetők vagy A stúdió, Dinklage nem igazán tudott kitörni a "törpe színész" skatulyájából.

Aztán felbukkant a Trónok harcában, mint az okos, cseles, nagydumás, vicces, de végtelenül alulbecsült Tyrion Lannister, a sorozat egyik legszerethetőbb karaktere. Tyriont egyértelműen a Trónok harca ikonikus szereplői között tartják számon, és főleg azért, mert személyisége összetettebb annál, hogy ő egy nagyon alacsony ember, és ennyi az egész. A saját törpeségén előszeretettel ironizáló, de valójában büszke és önérzetes Tyrion afféle modern Cyrano. Nem véletlen, hogy Dinklage ismertté válása után gyakorlatilag betört Hollywoodba, olyan nagyobb franchise-okban kapott szerepeket, mint az X-Men, a Bosszúállók, a Jégkorszak vagy az Angry Birds, de felbukkant egy kisebb szerepben a Három óriásplakát Ebbing határában című filmben is. Dinklage-nek pedig teljesült az álma, és a szerepek nagy részére nem azért kérik fel, mert egy törpét vagy valami mesebeli szereplőket kell alakítania, hanem azért, mert Tyrion Lannister karaktere után már mindenki látja benne, hogy remek színész.

Mire készül a jövőben: Az Angry Birds 2 hamarosan mozikba kerül az ő hangjával, már készítik a Croodék 2 animációs filmet szintén az ő szinkronjával, illetve két filmet is bejelentettek a főszereplésével. A Dwarfban egy manipulatív tanácsadót játszik a középkori Olaszországban, aki a fejedelmet eszköznek használva romba dönti az országot. A Thicket pedig egy könyvadaptáció, amelyben a sanyarú sorsú Dinklage egy kisnövésű fejvadászt alakít a texasi vadnyugaton.

Érdekesség: Fiatalon egy Whizzy nevű punkzenekarnak volt a frontembere.

Kit Harington

Havas Jon

A Trónok harca egyik nagy tanulsága, hogy aki Starkot alakít, abból keresett színész lesz. Ez különösen igaz az angol Kit Haringtonra, aki a sorozat előtt kisebb színházi szerepeken kívül semmilyen tapasztalattal nem rendelkezett. Aztán ráosztották Havas Jon szerepét, és azóta Harington pályája meredeken ível felfelé még úgyis, hogy talán egy kicsit jobban is megválogathatná a szerepeit.

Első filmszerepe a Silent Hill: Kinyilatkoztatás 3D volt, ami kemény 16 ponton áll a 100-ból Metacriticen, de talán ennél is kellemetlenebb volt a Pompeii című Paul W.S.-film, amelyben a színésznek kellett volna visszaadnia a szandálos-kardos filmek dicsőségét, de ugyanúgy csúnyán besült, mint minden hasonló próbálkozás az elmúlt 20 évben. Haringtonnak egyébként érdemes lenne kicsit elgondolkodnia egy esetleges menedzsercserén, mert a Trónok harcán kívül gyakorlatilag csak nagyon rossz fogadtatást kapó produkciókban bukkant fel, mint az MI-5, a Megtorlás vagy a The Death and Life of John F. Donovan. Arról nem is beszélve, hogy a Lőpor című történelmi BBC-dráma miatt lehetősége lett egy újabb sorozatban domborítani, de túl nagy siker ebből sem lett.

Mire készül a jövőben: Úgy néz ki, hogy a színész tart egy nagyobb kihagyást, mert egyelőre semmilyen új produkcióban nem bukkan fel a jövőben.

Érdekesség: Harington nemesi családból származik, apját lovaggá ütötték, és egészen a kora középkorig vissza tudja vezetni a családfáját. A Harington baronetek során az apja a 15., de a címet idősebb bátyja fogja örökölni. Ami ennél is érdekesebb, hogy Jon Snow első szerelme, a vad Ygritte civilben mostanra Harington felesége lett, és a lányt alakító Rose Leslie szintén nemesi származású, konkrétan egy skót kastélyban nőtt fel gyerekként.

Sophie Turner

Sansa Stark

Turner még csak 14 éves volt, amikor élete első szerepeként megkapta a legidősebb Stark-lány, Sansa szerepét, és alig 2-3 év után már simán válogathatott a filmszerepekben. Az más kérdés, hogy az Another Me, a Gyilkos Gimi, a Josie vagy a Szerelmünk napjai rosszabbnál rosszabb filmek.

Viszont Haringtonhoz és Dinklage-hez hasonlóan neki is összejött egy nagyobb franchise film, méghozzá nem is akármi. Az X-Men: Apokalipszis-ben alakította először Jean Greyt, az egyik legerősebb, legismertebb mutánst az x-menek közül. Ugyan maga a film önmagában kész katasztrófa volt, a rajongók legalább annyiban egyetértettek, hogy Turner remekül alakítja a karaktert. Ráadásul az idén mozikba kerülő X-Men: Sötét Főnix-ben már egyértelműen ő lesz a főszereplő, és eldőlhet, hogy Turner lesz a következő nagy A-listás színésznő, akire komplett franchise-okat lehet építeni, vagy marad a tucatfilmeknél.

Mire készül a jövőben: Egy új filmben még idén látható lesz, méghozzá az X-Men: Sötét Főnix-ben, amely egy jól ismert képregénysztorit mesél el Jean Grey katakteréről. Ezen kívül elkészült a Broken Soldier, amelyben egy PTSD-től szenvedő háborús veterán összebarátkozik egy tinilánnyal, és utómunkálatok folynak a Heavy című filmnél is, amiről egyelőre alig tudni valamit.

Érdekesség: Ugyan a sorozatban megölték Ladyt, Sansa farkasát, de a valóságban a Ladyt alakító északi inuit kutyát a színésznő örökbe fogadta a forgatás után, és azóta is együtt élnek. Sophie a hírek szerint még idén nyáron feleségül megy barátjához, Joe Jonas popsztárhoz.

Maisie Williams

Arya Stark

Turnerhez és Haringtonhoz hasonlóan Maisie Williams is nagyon fiatalon kapta meg első szerepeként, hogy Stark-gyereket alakítson, és a még mindig csak 21 éves színésznő azóta az egyik legnagyobb közönségkedvenc lett a sorozatból. Az már más kérdés, hogy a többiekhez hasonlóan neki sem sikerült igazán nagyot robbantania más szerepekben.

Ugyan tévésorozatok közül a The Secret of Crickley Hall és a Doctor Who még egész jól sikerült Williamsnek, filmes szinten nem sikerült még maradandót alkotnia. A Gyilkos sivatag, Az érem két oldala, A szeretet könyve, az iBoy vagy az Apám lehetnél mind erősen felejthető filmek, de az Eszmélet sem aratott osztatlan sikert. Williams egyedül annak örülhet, hogy még mindig állati fiatal, ráadásul Dinklage-hez és Turnerhez hasonlóan ő is kapott egy mutáns szerepet az elvileg még idén érkező New Mutants című filmben. Az már más kérdés, hogy azzal, hogy a Disney megvette a Foxot, valószínűleg mehetnek az X-Men-filmek a kukába a jövőben.

Mire készül a jövőben: Zajlanak az utómunkák a New Mutants filmnél, ami egy X-Men-spinoff lesz erős tinihorroros beütéssel. A hírek szerint azonban a tavaly áprilisra, majd idén februárra, majd aztán augusztus elejére tolt filmmel annyira nem elégedett a stúdió, hogy elképzelhető, hogy nem is jelenik meg rendesen a mozikban annak ellenére, hogy már 2017 őszén kijött az első előzetes. Ezen kívül Williams szerepel még a The Owners c. thrillerben, ami egy félresikerült rablás történetét dolgozza fel.

Érdekesség: Ugyan Williams sosem olvasta a könyveket, az édesanyja viszont igen, és ő volt az, aki szólt a lányának, hogy a könyvbéli Arya balkezes. Ezért Williams fogta magát, és a sorozat kedvéért megtanult bal kézzel írni és kardozni.

Nikolaj Coster-Waldau

Jaime Lannister

A fiatalokkal ellentétben Coster-Waldau már kifejezetten tapasztalt színésznek számított, azonban hiába sikerült Dániából betörnie kisebb amerikai produkciókba, igazán a térképre Jaime Lannister szerepe tette fel. Pedig a színész az 1994-es Éjféli játszma című dán horrorral már berobbant a skandináv filmgyártásba. 2001-ben aztán megkezdte az amerikai karrierjét A Sólyom végveszélybennel, és innentől kezdve stabilan felbukkant rosszabbnál rosszabb filmekben mellékszereplőként, de végül a nagy kitörési lehetőség nem moziban, hanem a tévében adatott meg neki.

Ez volt a mindössze egy évadot megért New Amsterdam a Foxnál, amelyben Coster-Waldau a főszereplőt alakította, de hiába szerették sokan a halhatatlan nyomozó történetét, végül egy évad után elkaszálták a sorozatot. Aztán 2011-ben kijött a Trónok harca és a Fejvadászok című norvég akcióthriller, és a színész hirtelen egy rakás értékes produkcióban találta magát, és egyike lett azoknak, akikhez a nagy skandináv színészimportot is kötik az Egyesült Államokban.

Ugyan a Trónok harca után kapott kisebb-nagyobb szerepeket olyan egész vállalható filmekben, mint a Feledés, az Ezerszer is jó éjszakát! vagy A góré, de a közepesnél is gyengébb thrillerek és vígjátékok mellett a legnagyobb beégés kétségtelenül az Egyiptom istenei volt, ami - a Pompeii-hez hasonlóan - újra menővé próbálta tenni a kardos-szandálos zsánert, de ehelyett az elmúlt évek egyik legnagyobb szakmai és anyagi blamája lett, ráadásul nem kis balhé kerekedett abból, hogy a sötétbőrű szerepekre szinte kizárólag csak fehér színészeket alkalmaztak. Ahogyan Harington, úgy Coster-Waldau esetében is itt derült ki, hogy egy ideig nem lesz még belőle akcióhős.

Mire készül a jövőben: A tervek szerint még idén két új filmben lesz látható. Az egyik a Domino című Brian De Palma-krimi, amelyben Coster-Waldau a Trónok harcában Melisandre-ot alakító Carice Van Houtennel és Guy Pearce-szel próbálja kideríteni, ki ölte meg egy koppenhágai rendőr partnerét. A gond csak az, hogy De Palma korábban lenyilatkozta, hogy soha életében nem utálta még ennyire egyik filmjét is, kész katasztrófa volt forgatni, és állítólag az ő verziója 60 perccel lett volna hosszabb, mint a végleges, vagyis a Domino nem biztos, hogy akkora siker lesz. Ellentétben a Suicide Tourist című dán filmmel, ami a leírás alapján igazi skandináv kriminek ígérkezik. Ezen kívül még két film készül a szereplésével, az egyik egy dán, a másik pedig egy amerikai krimi.

Érdekesség: A színész felesége egy Nukâka nevű grönlandi színész- és énekesnő, apósa pedig a grönlandi parlament egyik képviselője, és az egyik helyi párt korábbi elnöke.

Mit lett volna ha? Ennyi év után visszanézve érdekes belegondolni, hogy mennyi mindenki életét változtatta meg a sorozat főleg úgy, ha tudjuk, hogy az itt felsorolt színészek helyett akár mások is megkaphatták volna a fontos szerepeket. Gillian Anderson (Scully ügynök) például elutasította annak idején a felkérést, az Oscar-díjas Mahershala Ali pedig Xaro Xhoan Daxos szerepére pályázott, de saját elmondása szerint élete legrosszabb meghallgatása volt. Lily Allen brit popénekesnő pedig azért utasította el Yara Greyjoy szerepét, mert a bemutatkozó részben Theonnak meg kellett fogdosnia lóháton. Tricia Helfer Cersei szerepére pályázott, állítólag Charlie Hunnamet is megkeresték (valószínűleg Rhaegar Targaryen szerepével), de Ray Stevensonnak is volt esélye, azonban akkor még úgy érezte, hogy nem szeretne tévésorozatokban szerepelni. A legpechesebb Danny Dyer volt, aki három meghallgatáson is szerepelt, de soha nem kapott munkát.

Jason Momoa

Khal Drogo

Egyértelműen ő az a szereplő a sorozatból, aki a legkevesebb munkával a legtöbbet hozta ki a karrierjéből. Sokan amúgy nem is tudják, de Momoa kifejezetten tapasztalt színészként került a sorozatba, bár karrierje nagy részében ugyanúgy izmos, félmeztelen férfiakat alakított, mint Khal Drogo, csak nem volt annyi szőr rajta és érthető nyelven beszélt.

Momoa évekig szerepelt a Baywatch-ban, majd a tengerparti témától nem túlságosan elszakadva a Tiszta Hawaii című sorozatban folytatta, de főszereplője volt a szintén Hawaiion forgott Pipeline-nak is. Az első kultikus szerepét végül a Csillagkapu - Atlantisz-nak köszönhette, amelyben Ronon Dexként egy egzotikus, földönkívüli humanoidot alakított.

2011 lett az év, amikor elengedhette végre a vízzel kapcsolatos szerepeket, hiszen ő lett Khal Drogo, az érzelmes barbár a Trónok harcában, majd ezt követően az iszonyatosra sikeredett Conan, a barbár-rebootban tűnt fel címszereplőként, bár azt a filmet valószínűleg mindenki legszívesebben kitörölné az emlékezetéből.

Khal Drogo szerepe után aztán a hülye is látta, hogy ezt a hawaii izomkolosszust az istenek is akcióhősnek szánták, az már más kérdés, hogy az igazán jó melóra öt évet kellett várnia. Ekkor kapta meg Aquaman szerepét a DC-filmekben, és ugyan a Batman vs Superman, az Igazság ligája, majd az Aquaman-szólófilm sem volt osztatlan siker, de legalább azt a többség elismeri, hogy Momoának sikerült életet lehelni minden idők egyik legbénább szuperhősébe.

Mire készül a jövőben: Már javában zajlik a forgatása a parádés szereposztású Dűnének, ami 2020-ban jön a mozikba, illetve 2022-ben érkezik az Aquaman 2 is, de Momoa lesz a Just Cause-videojátékokból készülő akciófilmnek is a főszereplője, ha egyszer tényleg elkészül. Ezen kívül készül már a See című Apple-sorozat is, amely egy olyan világban játszódik, amelyben az emberiség elvesztette a látását.

Érdekesség: A színész arcán látható vágást 2008-ban szerezte egy kocsmai verekedésben, amikor egy férfi megvágta egy törött söröskorsóval. A műtét során Momoa arcát 140 öltéssel tették helyre, és máig látszik a sérülés a nyoma.

Lena Headey

Cersei Lannister

Headey 19 évesen kapta az első filmszerepét, és ugyan az első kisebb áttörése megtörtént a 2005-ös Grimmben, majd a 2007-es 300-ban, amelyben Gorgo királynőt alakította. Az igazán nagy dobásnak a Terminátor - Sarah Connor krónikái számított, amelyben megkapta a címszerepet, de hiába szerették a karakterét a nézők, a sorozatnak két évad után vége lett. Ezután bukkant fel Cersei Lannisterként, és kezdték el jobban megismerni a nevét.

A többiekkel ellentétben neki sikerült hamar sikeres vagy legalább népszerű produkciókban részt venni, mint a Dredd vagy A bűn éjszakája, bár utána kicsit ő is elindult lefelé az olyan csúnyát bukó franchise-oknak köszönhetően, mint A végzet ereklyéi vagy a második 300-film, de legalább az idén megjelent Családi bunyó című vígjátékot a többség szerette.

Mire készül a jövőben: Elvileg még idén kijön a The Flood, egy migrációs témát feszegető dráma, jövőre pedig a sokat sejtető című Gunpowder Milkshake, illetve Crooks címen szintén dolgozik egy egyelőre ismeretlen filmen.

Érdekesség: Bár a filmben Tyrion és nővére veszettül utálják egymást, a valóságban Dinklage és Headey régi jó barátok, sőt Dinklage ajánlotta a producereknek Headey-t Cersei szerepére. A színészkedés mellett rengeteg szinkronmunkát vállal, hallható a netflixes Trollhuntersben, a legújabb Tini nindzsa teknőcök-rajzfilmsorozatban, a Danger Mouse-ban, de még a 2016 Final Fantasy-filmben is.

Natalie Dormer

Margaery Tyrell

Dormer sem totál ismeretlenként került a sorozatba, Boleyn Annaként a Tudorokban már bizonyított, majd felbukkant még a Silk és a The Fades nevű brit sorozatokban is. Ugyan csak a Trónok harca második évadától szerepelt (és csak a hatodik évad végéig), Dormer pár kisebb szerep után hamar Az éhezők viadalában találta magát, és két ekkora franchise-zal a neve mellett már bőven válogathat a főszerepekben. Valamiért az elmúlt években mindig misztikus- vagy horrorprodukcióban kapott főleg szerepet, viszont a kezdeti nehézségek (Patient Zero, In Darkness) után egyaránt most beindulhatnak a dolgok, hiszen felbukkan a Londoni rémtörténetek sikersorozatban, illetve Mel Gibson The Professor and the Madman-jében is.

Mire készül a jövőben: Dormer visszatér a fantasyk világába, ugyanis már folyik az utómunka A sötét kristály című 1982-es film előzménysorozatán, amely a Netflixen jelenik majd meg.

Érdekesség: Saját bevallása szerint feminista Dormer annak ellenére is kényelmetlenül érzi magát a meztelen és/vagy szexjelenetekben, hogy korábban öt filmben és sorozatban is bevállalt ilyesmit.

Richard Madden

Robb Stark

A több Stark-gyerekhez hasonlóan Madden karrierje is lendületet kapott a Trónok harca után. 2015-ben már ő volt a herceg az élőszereplős Hamupipőkében, majd Rómeót alakította Kenneth Brannagh rendezésében. Madden westernsorozatban (Klondike) és történelmi drámában (A Mediciek hatalma) is játszott, de az igazán nagy durranás csak tavaly jött, köszönhetően a közönség és a sajtó által egyaránt körberajongott Bodyguard című brit sorozatnak, amelynek Madden a főszereplője.

Mire készül a jövőben: Madden hamarosan látható lesz a Rocketmanben, amit Elton John életéről forgattak, illetve egy első világháborús filmben is Sam Mendes rendezésében.

Érdekesség: A Trónok harca miatt tanult meg lovagolni, a stáb többi tagjával pedig gyakran felvételen kívül is kardoztak és harcoltak, annyira lelkesen várta az akciójeleneteket. Robb (és édesanyja, felesége, gyermeke) halála a harmadik évad végén a sorozat talán legtraumatikusabb epizódja volt. Madden akkor azt nyilatkozta, annyira kikészült érzelmileg, hogy véget ért életének ez a szakasza, hogy a forgatás végén azonnal repülőre ült, és végig sírt az úton hazafelé. Azóta viszont annyira eltávolodott a sorozattól, hogy ma már ugyanúgy várja a befejező évadot, mint bármelyik mezei néző.

Carice van Houten

Melisandre

A "Vörös asszony" az egyik tökéletes példa arra, hogy egy totál marginális filmpiacról hogyan tud valaki dobbantani a Trónok harcán keresztül. A holland Carice Van Houten a sorozat előtt épp, hogy elkezdett nemzetközi produkciókban szerepelni (Repo Men, Intruders, Fekete halál), de Melisandre karaktere után azonnal felszippantotta az amerikai filmpiac. Rövid időn belül egy filmben szerepelt Benedict Cumberbatch-csel (A Wikileaks-botrány), Jason Sudeikisszel (Race), Aaron Eckharttal (A démon arca) és férjével, Guy Pearce-szel (Megtorlás).

Mire készül a jövőben: Benne lesz a már említett De Palma-filmben, és készül még két nemzetközi filmje is mindamellett, hogy megjelent nemrég az Üvegszoba az ő szereplésével, amelyben látható egyébként Borbély Alexandra is. A filmeken kívül szerepel majd a Temple című brit sorozatban is, ami a norvég Valkyrien sorozat adaptációja lesz.

Érdekesség: A színésznő alakította a Simpson családban Bart legjobb barátjának, Milhouse-nak az unokatestvérét. A készítők elmondták, hogy azért a színésznőt választották, mert Milhouse-nak is van Vouten a vezetékneve.

Emilia Clarke

Daenerys Targaryen

Pár apróbb szerepen kívül Clarke is zöldfülűként került a sorozatba, hogy aztán onnan rögtön nagyjátékfilmek főszerepeiben találja magát. A Mielőtt megismertelek egész nagy siker is volt, a Voice from the Stone viszont nem zavart sok vizet. Pedig ekkorra már lehetett arra számítani, hogy Clarke a Teminator Genesysnek köszönhetően befutott színész lesz, azonban Sarah Connor karaktere neki sem hozta meg azt a nagy áttörést, ami korábban Lena Headynek sem jött össze. A tavaly Han Solo-film szintén nem sült el túl jól neki, pedig 32 évesen valószínűleg kevesen vannak, akik két olyan filmes franchise-ban is fontos szerepet kaptak, mint a Star Wars és a Terminator.

Mire készül a jövőben: Az Above Suspicion egy akciófilm, a Last Christmas pedig egy karácsonyi vígjáték lesz, talán a kettő közül eldől, melyik stílus áll jobban Clarke-nak.

Érdekesség: Jelentkezett a második Amerika Kapitány-filmben Carter ügynök szerepére, de akkor nem jött össze neki a szerep, pedig már ismerték a Trónok harcából.

Iwan Rheon

Ramsay Bolton

Kétség sem férhet hozzá, hogy Ramsay Bolton, vagyis Iwan Rheon a Trónok harca legjobb igazi rohadt szemétládája volt, és a walesi színész érezhetően lubickolt ebben a szerepben. Viszonylag ritka, hogy őszinte örömet érezzünk, amikor egy szereplőt élve felfalnak a saját kutyái, ahogy Ramsey-vel történt - de azt mutatja, hogy Iwan Rheonnak az előző évadokban elég jól sikerült alakítania a szadista szörnyeteget. Rheon már 19 évesen szerepet kapott egy walesi tévésorozatban, majd 2009-ig felbukkant kisebb-nagyobb projektekben. Az első áttörést a Misfits nevű szuperhősös tinisorozat hozta meg neki. Innen találta magát rövid időn belül a Trónok harcában, ahol a pszichopata Ramsay Bolton bőrébe bújt.

Ugyan Rheon egész sok tévés és filmes munkát kapott már előtte is, a Trónok harca után kezdték felkérni a fontosabb szerepekre is, nem csak érdekes mellékszereplőnek. Eleinte főleg közepes horrorfilmekhez keresték (Mermaid’s Song, Residue), illetve két évadig benne volt Ian McKellen mellett a Vicious című komédiában. Ezek után jöttek a drámaibb szerepek, mint a Daisy Winters Brooke Shieldsszel, vagy a Riviéra című film Will Arnettel.

Ezután megint váltott, méghozzá megkapta a Marvel Inhumans szuperhősös sorozatának egyik főszerepét, a gonosz és őrült Maximust. A nagy remények ellenére az Inhumans iszonyatosan kínos bukta lett, nem is készült belőle második évad, és szegény Rheon valószínűleg el is lőtte vele azt a lehetőséget, hogy Marvel-karaktereket alakíthasson. Ezen kívül volt egy csúnyán félresikerült háborús filmje Mel Gibson fiával (Mission of Honor) és felbukkant a Mötley Crüe életéről készült, borzalmas Netflix-filmben is.

Mire készül a jövőben: The Toll néven hamarosan elkészül egy krimi/vígjáték/thriller, amelyben Rheon egy magányos férfit alakít a főszerepben, illetve a Nitrate, még egy thriller, amelyben a színész egy halott példaképének igyekszik befejezni a mesterművét, hogy aztán minden a feje tetejére álljon.

Érdekesség: Rheon korábban a The Convictions nevű zenekar frontembere volt, majd később kiadott három EP-t, és 2015-ben egy teljes nagylemezt is Dinard címmel.

