Folytatást kap a kilencvenes évek drogos kultfilmje

A Human Traffic rendezője és forgatókönyvírója, Justin Kerrigan a hétvégén hivatalosan is megerősítette, hogy már készülőben van az 1999-es raver kultfilm második része, írja a Dazed.

A film idén lett húszéves, ennek apropóján gyűltek össze az alkotók és a rajongók Cardiffban, ahol az első rész is játszódik. Kerrigan itt jelentette be, hogy a folytatásnak már a forgatókönyve is készen van, várhatóan Human Traffic: The Revolution címmel kerül majd a mozikba.

Az első rész színészei közül Danny Dyer, Sahun Parkes és Nicola Reynolds is szerepelni fog a folytatásban, ami a rendező szerint a brexitre reagál majd. A folytatás híre először három éve kapott szárnyra egy akkor létrehozott Facebook-oldal miatt, ami most a bejelentés óta újra aktívnak tűnik. A bemutató dátuma egyelőre még nem ismert.