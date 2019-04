Fordított műkincsrablásról szól a legújabb magyar vígjáték

Alexa, Vinsz és Jet: bár elsőre nem ez ugrana be, de ezek a legújabb magyar vígjáték főszereplőinek nevei. A Pesti balhé forgatása a napokban kezdődött, a készítők szándékai szerint "humoros, akciódús, látványban is újat mutatófilmnek ígérkezik, számos közönségkedvenc hazai színésszel a főbb szerepekben". Készült hozzá egy werkfilm is, íme:

A történet szerint tizenöt év után újra találkozik egy hatfős gyerekkori banda, akikből mára harmincasok lettek. Ők a következők:

Marcell, a világhírű, ám boldogtalan építész,

Vinsz, a csapnivaló festőművész,

Alexa, az örök tinilány,

Guszti, a túl óvatos állatorvos,

Jet, az utánozhatatlan életművész és

Adrián, a nyugdíjasklubok szabadúszó Hamletje.

Akinek ez esetleg nem lenne elég, annak elmondjuk, hogy a viszontlátás végzetes balesettel ér tragikus véget, de a váratlan haláleset inkább összerántja a széteső társaságot. Együtt határozzák el, hogy valóra váltják barátjuk nagy álmát: belopják összetéveszthetetlenül egyedi képét a férfi neves műkereskedő apjának egész Budapestet izgalomban tartó képaukciójára. De a fordított műkincsrablás még egy börtönből dobbantott tolvaj leigazolásával sem ígérkezik könnyen kivitelezhető balhénak.

A film főszerepét a BUÉK-ból ismert Mészáros Béla (Marcell) alakítja. Mellette a Kincsem színésznője, Petrik Andrea (Alexa), a magyar filmekből lassan kihagyhatatlan Szabó Simon, Elek Ferenc, Inotay Ákos és Jászberényi Gábor játszik a filmben. A kisebb szerepekben is olyan ismert színészek állnak kamerák elé, mint Hegedűs D. Géza vagy Reviczky Gábor. A Pesti balhé rendezője Lóth Balázs (Nincs mese, 200 első randi), aki a forgatókönyvet együtt írta Kis-Szabó Márkkal, illetve Inotay Ákossal.

A forgatás áprilisban, májusban és júniusban zajlik Budapesten. A film várhatóan 2020 elején kerül a mozikba.