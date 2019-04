Tíz év után visszatér a mozivászonra Hernádi Judit

A színésznő egy évtizede szerepelt utoljára mozifilmben, a Nyugalom című filmben láthatták utoljára a nézők. Hernádi Judit Grosan Cristina első nagyjátékfilmjében tér vissza ehhez a műfajhoz, a főszereplő édesanyját alakítja majd.

A legjobb dolgokon bőgni kell forgatása április elején kezdődött nagyrészt budapesti helyszíneken,. A Rainer-Micsinyei Nóra főszereplésével készülő filmben jelentős szerepet kap Huzella Júlia, Bányai Kelemen Barna is. A forgatókönyvet a rendező és Rainer-Micsinyei Nóra közösen jegyzik - áll a hivatalos közleményben.

Fotó: Laokoon Filmgroup Grosan Cristina és Hernádi Judit

A Laookon Filmgroup gyártásában, a Magyar Nemzeti Filmalap Inkubátor programjának támogatásával készülő film főszereplője a harmincéves Maja, aki "látszólag stabil párkapcsolatban, kiszámítható jövővel éli nagyvárosi életét. A gondtalannak tűnő lét azonban egy éjszaka leforgása alatt a feje tetejére áll, miután Maja talál rá egy váratlanul elhunyt távoli rokon holttestére. A halottszállítók érkezéséig kénytelen egy teljes éjszakát eltölteni a halott nénivel. Az éjszaka folyamán Maja szembesül mélyen eltemetett problémáival és rájön, hogy hiába csordogál biztonságosan az élete, a boldogsága érdekében muszáj kockáztatnia. Még akkor is, ha fejest kell ugrania az ismeretlenbe és mindent elveszíthet."

Grosan Cristina erdélyi filmrendező, akinek Vakáció a tengerparton c. díjnyertes kisfilmjét a világ közel 40 fesztiválján vetítették, bemutatták a televízióban, az interneten eddig 250 000-en nézték meg. A legjobb dolgokon bőgni kell az első nagyjátékfilmje, amit közösen írt a film főszerepét is alakító Rainer-Micsinyei Nórával, akit Enyedi Ildikó Oscar-díjra jelölt Testről és lélekről című filmjéből is ismerhetünk. Grosan Cristina 2015-ben dolgozott először Rainer-Micsinyei Nórával az Éjszakai festés című kisfilmben, amit egy újabb közös munka, az Átalakítás folyamatban követett. A két filmes 2017-ben kezdte közösen írni A legjobb dolgokon bőgni kell forgatókönyvét. A bemutató várhatóan 2020-ban lesz.