Mi jöhet ki abból, ha John Travoltát a Limp Bizkit énekese rendezi?

Katasztrófa. Borítékolható, ótvaros nagy bukta, az.

Travolta az utóbbi öt-tíz évben semmi olyasmit nem forgatott, amit ne akarna kivakartatni majd az internetről, az egy American Crime Story: OJ kivételével, de az meg tévésorozat volt. Amit most csinál, ezzel az iszonyú parókával a fején, az egy stalker thriller, azaz egy megszállott rajongó története, ami korábban Moose, most The Fanatic címen futott, a rendezője meg nem más, mint Fred Durst, a Limp Bizkit énekese.

A történet valós eseményeket dolgoz fel (nem úgy, mint az 1996-os, Robert DeNiro és Wesley Snipes főszereplésével készült A rajongó), Durst életének egy kevésbé kellemes szakaszát, amikor egy veszett rajongója (Travolta) naphosszat zaklatta, és a dolgok a végére kicsit eldurvultak. A fikciós verzióban a rajongó nem egy ugrálósmetál-énekest abajgat, hanem egy Hunter Dunbar nevű akcióhőst (Devon Sawa), és ebből máris kiderült, mi akart a kis Freddie Durst lenni, ha felnő.

A rajongás és zaklatás aztán átfordul dühbe, az idolizálás a múlté, a rajongó tönkre akarja tenni rajongása tárgyát – ahogy minden ilyen pszichothrillerben szokott lenni. Bemutató 2020 vége előtt nemigen várható.