A francia bűnözők sem csak a kábóról álmodnak

Magyarországot rendszeresen elárasztják a különböző minőségű francia filmek, vígjátékok, romantikus filmek, társadalmi drámák, akciófilmek, és néha nehéz kiszúrni közöttük azt, ami tényleg egyedi és figyelemre is méltó. A Tied a világ ilyen, és most meg tudjuk mutatni a hivatalos, magyar szinkronos előzetest is hozzá.

Az egyediségét kapásból az adja, hogy a Tied a világot Romain Gavras rendezte, akinek az utóbbi évek emlékezetes videoklipjeit is köszönhetjük (M.I.A.: Bad Girls, Jamie xx: Gosh). Gavras-nak pedig vagy rendkívüli érzéke van, vagy csodálatos a helyszínkereső stábja, mert a legközhelyesebb sztorit is képes olyan helyeken, olyan szögekből leforgatni, hogy inkább emlékeztet az egész egy földönkívülis sci-fire, mint egy piti francia bűnözőkről szóló vígjátékra.

A film magyar plakátja

Mert a Tied a világnak nem a sztorija a legnagyobb erőssége: a film a kicsit szerencsétlen Farésről szól (Karim Leklou), aki ki akar lépni a bűnöző anyja (Isabelle Adjani) árnyékából, de még muszáj belemásznia egy újabb kalamajkába, többek között a folyton összeesküvés-elméletekről hadováló haverjával (Vincent Cassel) együtt. A dolgok nagyjából pont úgy folytatódnak, ahogy egy Guy Ritchie-filmben szoktak, jön egy csomó véletlen egybeesés, egy csomó fura, de erőszakos figura, és mindenki bőszen hajtja a saját álmát, hogy végre maga mögött hagyhassa ezt a világot.

A Tied a világot a 2018-as cannes-i filmfesztiválon, a Rendezők Kéthete nevű programban mutatták be. Gavras korábban a klipek mellett a Eljő a napunk című filmet rendezte, szintén Vincent Cassellel.

A Tied a világ magyar szinkronjában Csonka András, Für Anikó, és Csőre Gábor is szerepelnek, a forgalmazó - és az előzetes szerint - a magyar szövegekbe Fluor és besegített, sőt, még Diaz a Wellhellóból és Eckü a Hősökből is szinkronizált.

A filmet május 9-én mutatják be.