Egy jeggyel mozizhatunk egész éjszaka

Május 17-én újra lesz Artmozik Éjszakája. Öt budapesti művészmozi összesen 14 termében este 6-tól másnap reggel 6-ig folyamatosan mennek majd a filmek, amelyek egyetlen belépő megvásárlásával korlátlanul látogathatók. Az évek óta telt házzal futó rendezvényben a Művész, a Puskin, a Toldi, a Tabán és a Kino mozik vesznek részt. Az összes mozi aznap esti és éjszakai összes vetítésére érvényes jegy 3500 forintba kerül.

Mint mindig, idén is bekerültek a műsorba olyan filmek, amelyeket az országos premier előtt, az Artmozik Éjszakán láthat először a hazai közönség. Ilyen a Yao utazása Omary Sy, a Csillagok határán Robert Pattinson főszereplésével. Látható lesz premier előtt a Mr Casanova, a spanyol kultrendező, Pedro Almodóvar új filmje, a Fájdalom és dicsőség és a Pajzán kíváncsiság című francia erotikus dráma is.

Május 17-én éjszaka még egészen friss bemutatónak számít A szívek királynője és a magyar underground együttesekre fókuszáló Pécsi szál is. Ezeken kívül az elmúlt hónapok legnagyobb artmozis sikerei közül válogathatnak a nézők, látható lesz többek között a sokkoló A ház, amit Jack épített; a Lady Gaga főszereplésével készült Csillag születik; a magyar animációs Ruben Brandt, a gyűjtő; és Gaspar Noé legutóbbi vizuálorgiája, az Extázis is.

Idén is lesznek olyan filmek, amelyek már kikerültek a mozik műsorából és feltehetően most láthatók utoljára nagyvásznon, mint a Suspiria, vagyis a Sóhajok, az azóta Európa-szerte, így Magyarországon is remake-elt Teljesen idegenek, vagy Nicolas Cage korábbi meglepetésfilmje, a Joe.