Se magyar film, se Tarantino nincs egyelőre Cannes-ban

Csütörtök délelőtt bejelentették a 72. cannes-i filmfesztivál versenyprogramját. Azt már korábban is lehetett tudni, hogy Jim Jarmusch szokatlan zombifilmje, a sztárokkal teli The Dead Don't Die fogja megnyitni a fesztivált, de most már a versenyprogram oroszlánrészét is megtudhattuk. A legnagyobb meglepetés az, hogy sehol nincsen Tarantino új filmje, a Volt egyszer egy...Hollywood, amit a komplett világsajtó a versenyprogramba várt.

Thierry Frémaux a bejelentés utáni kérdezz-feleleken elmondta, hogy habár látta a film nagy részét, maga az alkotás még nincsen kész, a sajtó elhamarkodta a bejelentést, hogy ott lesz Cannes-ban.

Itt fogják bemutatni először a világon a Rocketman című Elton John-filmet, itt tér vissza Terrence Malcik rendező (Az élet fája, Sivár vidék). Olyan befutott rendezők is felbukkannak új filmekkel Cannes-ban, mint Pedro Almodóvar, a Dardenne testvérek, valamint Ken Loach, illetve olyan fiatal titánok is feltűnnek, mint Xavier Dolan, Celiné Sciamma és Nicolas Winding Refn.

A bejelentett felhozatalban a következő filmek szerepelnek, angol címmel, kivéve, ha magyar premierjük is lesz, mert akkor a magyarral:

NYITÓFILM

The Dead Don't Die (r: Jim Jarmusch)

VERSENYPROGRAM

Fájdalom és becsület (r: Pedro Almodóvar)

The Traitor (r: Marco Bellocchio)

The Wild Goose Lake (r: Diao Yinan)

Élősködők (r: Bong Joon-Ho)

Young Ahmed (r: Jean-Pierre és Luc Dardenne)

Oh Mercy! (r: Arnaud Deplechin)

Atlantique (r: Mati Diop)

Matthias and Maxime (r: Xavier Dolan)

Little Joe (r: Jessica Hausner)

Sorry We Missed You (r: Ken Loach)

The Miserables (r: Ladj Ly)

A Hidden Life (r: Terrence Malick)

Bacurau (r: Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles)

La Gomera (r: Corneliu Porombiu)

Frankie (r: Ira Sachs)

Portrait Of The Young Lady In Fire (r: Céline Sciamma)

It Must Be Heaven (r: Elia Suleiman)

Sibyl (r: Justine Triet)

UN CERTAIN REGARD

Invisible Life (r: Karim Aïnouz)

Beanpole (r: Kantemir Balagov)

The Swallows Of Kabul (r: Zabou Breitman & Eléa Gobé Mévellec)

A Brother's Love (r: Monia Chokri)

The Climb (r: Michael Covino)

Jeanne (r: Bruno Dumont)

A Sun That Never Sets (r: Olivier Laxe)

Room 212 (r: Christophe Honoré)

Port Authority (r: Danielle Lessovitz)

Papicha (r: Mounia Meddour)

Adam (r: Maryam Touzani)

Zhou Ren Mi Mi (r: Midi Z)

Liberté (r: Albert Serra)

Bull (r: Annie Silverstein)

Summer Of Changsa (r: Zu Feng)

Evge (r: Nariman Aliev)

ÉJFÉLI VETÍTÉS

The Gangster, The Cop, The Devil (r: Lee Won-Tae)

VERSENYEN KÍVÜL

The Best Years Of A Life (r: Claude Lelouch)

Rocketman (r: Dexter Fletcher)

Too Old To Die Young című sorozatból a 4-5. részek (r: Nicolas Winding Refn)

Diego Maradona (r: Asif Kapadia)

La Belle Époque (r: Nicolas Bedos)

KÜLÖNLEGES VETÍTÉSEK

Share (r: Pippa Bianco)

For Sama (r: Waad Al Kateab & Edward Watts)

Family Romance, Llc. (r: Werner Herzog)

Tommaso (r: Abel Ferrara)

Étre vivant et le savoir (r: Alain Cavalier)

Ez még nem a fesztivál összes filmje, a végleges program később áll össze, egy részét később jelentik be.

Cannes a világ legjelentősebb fesztiválja, ahova a legnagyobb művészek, és néha a legismertebb hollywoodi rendezők is elhozzák a legújabb alkotásaikat: tavaly itt debütált többek között a BlacKkKlansman, a Gyújtogatók, a Bolti tolvajok, a Kaliforniai rémálom, a Hidegháború, a Dogman, és a Kafarnaum is.

A fesztivál emellett az új trendek beharangozója is, két éve nagy botrányt váltott ki, hogy a streamingszolgáltató Netflix két saját forgalmazású filmje (Okja, The Meyerowitz Stories) versenyprogramba került.

A botrányt az okozta, hogy a francia törvények szerint egy film mozis bemutatója és streaminges megjelenése között 36 hónapnak kell eltelnie, a Netflix pedig nem akart várni 2020-ig, hogy a franciák megnézhessék a két versenyfilmjüket, úgyhogy egyszerűen eltörölték a mozis bemutatót. A francia mozitulajdonosok panaszkodtak, Cannes pedig úgy döntött, hogy csak olyan film kerülhet be a válogatásba, aminek mozis premierje is lesz. Úgyhogy az biztos, hogy 2019-ben nem lesznek a Netflix filmjei a francia versenyben, már csak azért sem, mert nincs, ami elkészült volna időben.

2018-ban Nemes László Napszállta című filmjét vártuk a leginkább a versenyprogramban, de oda egy magyar film sem került be, viszont Szilágyi Zsófia első filmje, az Egy nap helyet kapott a fesztivál Kritikusok hete elnevezésű válogatásában. 2017-ben a Jupiter holdja című Mundruczó Kornél-film versenyzett Cannes-ban.

Az idei filmfesztivált május 14. és 25. között rendezik meg.