Máris készült dokumentumfilm az amerikai politika nagy reménységéről

2018-ban üstökösként tűnt fel az amerikai politikában a demokrata Alexandria Ocasio-Cortez, aki az amerikai politika viszonyaihoz képest szokatlan programjával, de inkább közvetlen, lényegretörő személyiségével és online jelenlétével tudott a legfiatalabb nő lenni, aki a kongresszusba bekerült. De nem ő volt az egyetlen, aki megpróbálta.

Rachel Lears rendező róluk, egész pontosan négy jelöltről (Ocasio-Cortez, Amy Vilela, Cori Bush, Paula Jean Swearengin) készítette el a Knock Down The House című dokumentumfilmjét, ami az idén januári Sundance-filmfesztiválon mutatkozott be, ahol el is nyerte a közönségdíjat. A Netflix a hírek szerint 10 millió dollárért happolta el a forgalmazási jogokat, úgyhogy május 1-től mi is megnézhetjük a négy politikus útját. Ocasio-Corteznek sikerült (itt írtunk róla cikket), de ahogy az előzetesben is elhangzik, "hogy egyikünk bejusson, ahhoz száznak kell megpróbálnia".