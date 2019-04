Fiatal klónja ered Will Smith nyomába Budapesten

Megérkezett az első előzetes a Gemini Man című akciófilmhez, aminek jelentős részét még tavaly forgatták Budapesten. A főszereplő Will Smith búcsúzóul egy hatalmas löketet adott az országimázsnak azzal, hogy felmászott az In My Feelings-kihívás jegyében a Lánchíd tetejére (feltehetőleg illegálisan). De most végre azt is láthatjuk, hogy min dolgozott hetekig a stúdióban.

Az előzetes alapján nehéz megmondani, hogy mégis mi a túró lesz a Gemini Man, mert papíron érdekes a története, csak a megvalósítása tűnik tévéfilmesnek. A sztori szerint Smith egy profi bérgyilkost játszik, akit elkezd üldözni egy sokkal fiatalabb ügynök, aki meg tudja jósolni előre minden mozdulatát. Nem spoiler, mert az előzetes felénél kiderül, hogy ez a fiatal ügynök nem más, mint a saját klónja, akit 25 évvel ezelőtt hoztak létre.

Az előzetesben a forgatási helyszínnek használt Budapest is feltűnik egy várbeli látképpel, és több, feltehetőleg várbeli jelenettel, de az egyik nagyon látványosan háttérvetítésnek tűnik. Ahogy az egész előzetes is befejezetlen hatást kelt, mintha a Gemini Mannek még nem lenne formája vagy stílusa, és az utolsó pillanatban kellene kikalapálni. De az is bezavarhat, hogy Ang Lee rendező a filmet 120 képkocka per másodperc sebességgel forgatta le, ami egy sokkal természetellenesebb, tévéműsoros látványt eredményez.

Lee-nek remek drámákat köszönhetünk, mint az Étel, ital, férfi, nő, vagy a Jégvihar, olyan Oscar-díjas harcművész-filmet, mint a Tigris és sárkány, és olyan pocsék képregényfilmet is, mint a 2003-as Hulk. A Gemini Mant az eredeti tervek szerint 1997-ben rendezte volna Tony Scott, de sosem volt igazán alkalmas a technológia arra, hogy egy megfiatalított színész szerepeljen benne. Egészen a 2010-es évek végéig, ahol ez a megoldás egyre több filmben feltűnik (Marvel Kapitány, például), és ebben az előzetesben is bőven látni.

Smith mellett feltűnik a filmben Benedict Wong (Doktor Strange), Mary Elizabeth Winstead (Scott Pilgrim a világ ellen), és Clive Owen (A sebész) is.

A Gemini Mant Magyarországon is bemutatják, október 10-én lesz a tervek szerint a premierje.