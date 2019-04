Britney Spears-musicalfilm készül Hófehérkével és Csipkerózsikával

A Sony megnyerte a filmipar egyik legfurcsább aukcióját, és ezzel megszerezte a jogokat egy Britney Spears dalain alapuló musicalfilm elkészítésére, amely ugyanakkor nem Britney életéről fog szólni, hanem Csipkerózsikáról, Hófehérkéről és az ő könyvklubjukról.

Persze a hír egy kicsit kevésbé furcsa - vagy még inkább az? -, ha tudjuk, hogy még csak nem is vadonatúj projektről van szó, hanem már egy majdan a Broadway-n elkészülő színpadi musical még inkább majdani filmes jogairól.

A musical címe Once Upon a One More Time lesz, ami rendkívül szellemes szójáték az angolszász mesék eleje (Once upon a time, azaz Egyszer volt, hol nem volt) és Britney népszerű slágere, az 1998-as ...Baby One More Time címének felhasználásával.

A Deadline azt írja, miközben a filmstúdiók őrülten keresik a váratlanul sikeres Bohém rapszódia sikerének lehetséges lenyúlási módozatait, a Sony ezzel visszalépett egyet, és a szintén hatalmas sikerű Mamma Mia! sikerét akarja meglovagolni.

A sztori Hamupipőke, Csipkerózsika és a többi Disney-hercegnő könyvklubjáról fog szólni, ahová a Tündérkeresztanya egyszer csak elhoz egy feminista könyvet, amitől aztán minden megváltozik. Például a zene is, és itt jön Britney életműve a képbe. A musicalnek az Életrevalók amerikai remake-jének a forgatókönyvét jegyező Jon Hartmere lesz a dramaturgja, és az a Kristin Hanggi lesz a rendező, aki a Mindörökké rock című Tom Cruise-film alapjául szolgáló musicalt megismertette a világgal.

Britney amúgy tök jól van

Britney Spears egyébként mostanában épp a bulvársajtóval van elfoglalva. Miután bevonult egy pszichiátriai intézetbe, elterjedt róla, hogy akarata ellenére tartják ott, ami miatt még a családtagjait is halálosan megfenyegették a dühös rajongók.

De a sztár közzétett egy videót, amelyben azt mondja, a pletyka volt menedzserétől ered, aki jogtalanul kommunikált a nevében, egyébként pedig valójában minden rendben van vele. Ezt a barátja is megerősítette.