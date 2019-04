Egy rekordot már megdöntött a Star Wars IX

Április 12-én került fel a netre a decemberben érkező kilencedik Star Wars-sorfilm, a The Rise of Skywalker első előzetese, és 24 óra alatt máris többen látták, mint az előző két rész első trailerjeit. Ezt most számosítjuk is: 111 millió elindításról ír a YouTube, ami húszmillióval több, mint Az utolsó Jedi teaserjének nézettsége, és kétszer annyi(!), mint Az ébredő erőé.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez a 111 millió csak a Star Wars-filmeken belül számít nagy számnak az olyan blockbusterek, mint a Bosszúállók 3 és 4, vagy az Oroszlánkirály előzetesei röhögve hoznak ennyit 24 óra alatt. Ettől még nem kell temetni a filmet, vagy teszem azt, sajnálni na Disney-t, így is rojtosra keresik majd magukat a Skylwalker-sztorit lezáró epizóddal. Premier: december 20.