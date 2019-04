Nők és férfiak feketében nemzetközileg

Ha van isten, ez lesz a címe a Men in Black International című új MiB-filmnek, de persze nem ez lesz, hanem biztos valami Men in Black: Föld védelmezői visszavágnak jellegű baromság, de ne akadjunk le a címadásnál A nyolcadik utas: a Halál földjén. (MIÉRT NAGYBETŰ A HALÁL? MIÉRT???) Szóval Men in Black 4, tessék:

Ez, ahogy a videó alatti kommentekben rámutatnak, a

Thor 3 karekterei + A Vasember techje + A Galaxis Őrzői gonoszai = MiB4

képlet alapján összerakott, színtelen-szagtalan Marvel-film lesz, mert hiába a Sony a gyártó, a MiB-jogok a Marvelé. A sztori kábé annyi, hogy Tessa Thompson egy incidens után megvakuzott szülőpáros érintetlen memóriával felnövő és élete minden percében a feketébe öltözött ügynököket kereső gyerekét alakítja, akit, miután rálelt A Nagyon Titkos Bázisra, bevesznek a brancsba, majd Angliába küldik, hogy Chris Hemsworth-szel közösen megmentse a világot alakváltó idegen lényektől.

Lesz benne vakuzás? Jóhogy. Fekete napszemüveg felöltése és referencia a faszacsajságra? Persze. Fura idegen lények? Ja. Fura, kedves idegen lények? Aha. Fura, kedves idegen lények, akik segítenek hőseinknek és közben jókat szólnak be? Pipa. Neves mellékszereplők parsztvakításnak? Emma Thompson és Liam Neeson, szóval igen, lesznek. Vicceskesés, lazaság, jobbkormánmyos autóra beszólás? Ahan.

Az előző három film elemeit ötvöző és továbbvivő MiB 4 június 19-én kerül a mozikba.