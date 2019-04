Itt vannak az új Bond-film főszereplői

Rami Malek és Ana de Armas lesznek az új James Bond-film, A Bond 25 főszereplői - számolt be róla az MTI.

A Bond 25-ben ismét Daniel Craig alakítja a híres kémet, aki a 2006-os Casino Royale óta játssza a filmtörténet leghíresebb titkosügynökének szerepét. Őt láthattuk eddig a Skyfallban, a Fantom visszatérben és a Quantum csendjében is, a CNN szerint pedig ebben a filmben fog utoljára feltűnni James Bondként.

Craig mellett a két főszerepet Rami Malek (Bohém rapszódia, a Mr. Robot sorozat) és Ana de Armas (Szárnyas fejvadász 2049) kapta, a filmet pedig a kirúgott Danny Boyle utódja, Cary Joji Fukunaga rendezi. Fukunaga többek között a 2017-es Az forgatókönyvírójaként és a Beasts of No Nation című háborús film rendezőjeként ismert, illetve ő rendezte a True Detective első évadának összes részét is.

A történet szerint a Bond 25-ben a brit titkosügynök már visszavonult, nyugalmát azonban megzavarja egy régi CIA-s barát (Jeffrey Wright - Westworld), Felix Leiter, aki Bond segítségét kéri, ugyanis a film főgonoszának (Rami Malek) valamilyen új, veszélyes technológia került birtokába. Az eddigi James Bond filmekhez hasonlóan most is új Bond-lány jelenik meg Armas személyében. A film bemutatója pedig 2020. április 8-án várható az Egyesült Államokban.