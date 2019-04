Megérkezett az új Star Wars-film magyar előzetese

Most már magyarul is meg lehet nézni a legújabb Star Wars-film előzetesét. A Rise of Skywalker itthon Skywalker kora címen fut majd, és a hivatalos premier december 19-én lesz.

A trailerben Vass Gábor a narrátor, Luke Skywalkert Stohl András, Lando Calrissiant Gesztesi Károly, az Uralkodót pedig Reviczky Gábor szinkronizálja.