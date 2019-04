A GoT operatőre: Nem a rész volt túl sötét, hanem az emberek nem tudják beállítani a tévéjüket

Némileg viccelődés tárgya lett a Trónok harca befejező évadának 8. epizódja, mivel sokak szerint annyira sötétre sikerült, hogy alig lehetett látni belőle valamit. Most megszólalt a sorozat operatőre is, Fabian Wagner a dologgal kapcsolatban.

Wagner szerint nem a rész volt túl sötét, hanem az emberek nézték rosszul.

"Az a baj, hogy egy csomó ember nem tudja, hogyan lője be a tévéjét a megfelelő módon. Sokan pedig iPaden nézik, ami nem tud visszaadni egy ilyen műsort a megfelelő módon." – mondta a Wirednek.

Wagner arról is beszélt, hogy a sötétségnek szerepe volt a történetmesélés szempontjából is. Amit nem láttak a nézők, azt azért nem látták, mert a show készítői így akarták. Végül a show operatőre bedobott egy vitathatatlan érvet is:

"Nem volt túl sötét a rész, tudom, mert én vezettem a felvételt."