Kijött a Sonic film előzetese, Jim Carrey lesz a főgonosz

Már egy ideje borzolja a kedélyeket a legújabb videojáték-adaptáció, a száguldozó kék sündisznó, Sonic történetét feldolgozó Sonic The Hedgehog film. Eddig csak állóképen csodálhattuk meg a CGI Sonicot – amin jól ki is akadt a karakter megálmodója, Naka Judzsi. Most kijött az első előzetes, és bár Jim Carrey akár még működhet is a főgonosz szerepében, mégis az az érzésem, hogy nem sok köszönet lesz Sonic filmes kalandjaiban.

Valamiért mostanában divatba jöttek a nagyon hosszú trailerek, ahol montázs formájában levetítik az egész filmet, a 2 perc 46 másodperces Sonic trailer is sündisznó sebességgel sugározza az agyunkba a film várhatóan főbb momentumait:

Tom Wachowski (James Marsden – Teddy, a bamba cowboy a Westwordből, Küklopsz a bamba mutáns az X-Menből) egy bamba közlekedési rendőr, aki békésen traffipaxolgat egy elhagyatott amerikai úton.

Elsuhan valami kék izé (Sonic) és a traffi bejelez, hogy 760 mérföld per órával száguldott el valaki.

Sonicot látjuk, ahogy a Gangsta's Paradise-ra nyújt, és kék villámok cikáznak az igénytelenül meganimált testén.

Sonic elmondja a catchphrase-ét, hogy Gotta' go fast!

Sonic nem a levegőbe beszélt, nagyon gyorsan szalad.

Amivel valami energiarobbanást idéz elő, és lecsapja az áramot egész Észak-Amerikában.

A katonaság elhatározza, hogy ki kell nyomozni a robbanást. De erre csak egy ember alkalmas. Na ne, őt nem vethetjük be! De, de.

Jön Jim Carrey, azaz Dr. Robotnik, aki vicces és őrült, és menő szerelése van.

Sonic és bamba közlekedési rendőr találkoznak.

Sonic és bamba közlekedési rendőr barátok lesznek.

Jim Carrey üldözi őket mindenféle ketyerével, miközben őrült dolgokat mond és csinál.

De mindhiába, mert Sonic nagyon, nagyon, nagyon, tényleg nagyon gyors.

Most már őszintén kíváncsi vagyok, mit tartogathat még a film, amit az elsőfilmes Jeffrey Fowler rendez.