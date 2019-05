Obamáék produkciós cége 7 netflixes filmet jelentett be

11 hónappal azután, hogy aláírt a Netflix-szel, bejelentette az első filmeket a Barack és Michelle Obama által jegyzett gyártócég, a Higher Ground Productions. A keddi bejelentésen hét készülő filmről beszéltek, amelyek között vannak dokumentumfilmek, és egy nagyjátékfilmek egyaránt.

A sorozatokat 148 millió előfizető fogja elérni, így szeretnének minél szélesebb rétegekhez szólni. Szándékaik szerint kerülni fogják, hogy a jelenlegi vezetéssel foglalkozzanak. Szeretnék, ha olyan társadalmi töltetű tartalmakat állítanának elő, amelyek a megosztás helyett inkább összehúzná és inspirálná az embereket azon túl, hogy szórakoztatnak is.

A tervek szerint a következő tartalmakra lehet számítani:

American Factory: egy dokumentumfilm Ohiotól, ahol egy kínai milliárdos egy régi General Motors gyárat vett meg, és 2000 embert foglalkoztat. A film a bizakodással és reménnyel induló, de később a high-tech kína és az amerikai munkásosztály közötti ellentétek miatti megtorpanásról szól. A filmet már be is mutatták a Sandance filmfesztiválon, és a cég első megjelenése lesz.

Bloom: a második világháború utáni New Yorkban játszódó dráma sorozat, ami a nők és a színesbőrű emberek küzdelméről szól egy olyan korban, amelyet akadályok és a felemelkedés párhuzamosan jellemez.

Frederick Douglass: Prophet of Freedom: David W. Blight Pulitzer-díjas könyvének filmes adaptációja, ami szökött rabszolgából Amerika egyik legjelentősebb aktivistájává váló Frederick Douglassről szól.

Overlooked: a New York Times sorozatát ülteti át filmes környezetbe, ami olyan emberek halálát dolgozza fel, akikről annak idején nem emlékeztek meg a New York Times lapjain.

The Fifth Risk: Undoing Democracy: Michael Lewis könyvének filmes feldolgozása, ami az Amerikai Energiaügyi Hivatal, Kereskedelmi Minisztérium és a Mezőgazdasági Minisztérium példáján keresztül mutatja be, hogy mi történik akkor, amikor olyan emberek kerülnek hatalomba, akik inkompetensek és nincsenek tisztában azzal, hogy a hivataluk valójában hogyan működik. Bár a feldolgozás formája még teljesen ismeretlen, hiszen csak magát a feldolgozás tényét jelentették be, de nem kizárt, hogy ez azért nem lesz feltétlenül szinkronban azzal a kijelentéssel, hogy a filmjeik nem foglalkoznak a Trump-adminisztrációval.

Crip Camp: egy dokumentumfilm, ami a fogyatékkal élők jogait védő csoportok történetéről szól.

Listen to Your Vegetables & Eat Your Parents: 30 perces videók óvodásoknak, ami a gyerekeket az ételek történetén keresztül kalauzolja el a föld körül.