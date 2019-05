25 évvel a Ponyvaregény után Tarantino újra Cannes-ban versenyez

Quentin Tarantino új filmje, a Volt egyszer egy Hollywood is versenyez idén Cannes-ban - jelentették be a filmfesztivál oldalán. Azt is közölték, hogy nagyon féltek attól, hogy a rendező nem tudja befejezni a filmjét határidőre, és így kimarad a versenyből. Végül azonban sikerült, mert Tarantino "hűséges és pontos gyermeke Cannes-nak". A filmben olyan sztárok játszanak, mint Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie vagy Al Pacino.

A Volt egyszer egy Hollywood éppen 25 évvel azután szerepel majd a fesztiválon, hogy Tarantino a Ponyvaregénnyel megnyerte az Arany Pálmát. Ez volt az első szereplése a fesztiválon, ahol később a Becstelen Brigantyk és Halálbiztos című filmjei is versenyeztek.

Emellett azt is bejelentették, hogy a tunéziai Abdellatif Kechiche Mektoub, My Love: Intermezzo című filmje is bekerült a versenyprogramba. Kechiche hat évvel ezelőtt az Adéle élete - 1.-2. fejezet című leszbikus szerelmes filmjével nyert Arany Pálmát Cannes-ban. Új filmje egy Amin nevű fiatalemberről szól, aki forgatókönyvíró, és nyárra leköltözik Párizsból a tengerpartra, ahol szexuálisan túlfűtött unokatestvérével, Tommal tölti napjait, és valahogy talál egy befektetőt a filmjéhez.

A cannes-i filmfesztivál idei filmjeiről ebben a cikkben írtunk részletesebben. Az idei fesztiválon továbbra sincs magyar film, annak ellenére, hogy az elmúlt években szépen szerepeltek a magyarok Cannes-ban. A fesztivált május 14. és 25. között rendezik meg.