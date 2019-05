Szerelmes film készült Bruce Springsteenhez

Freddie Mercury és Elton John után újabb popikonról készült film, de ezúttal nem életrajzi műről van szó. Pontosabban nem Bruce Springsteen életrajzáról, hanem egy olyan Angliában élő pakisztáni srácéról, aki mindent Springsteennek köszönhet.

A Blinded by the Light-ot ugyanaz a Gurinder Chadha rendezi, aki a Csavard be, mint Beckham-et is, és egy kicsit a sztori is hasonló, csak ezúttal nem a foci, hanem a zene világáról szól majd.

A sztori Sarfraz Manzoor memoárján alapszik: a főszereplő srác a pakisztáni származású, egy London melletti kisvárosban élő Javed, akinek 1987-ben mutatják meg Bruce Springsteen zenéjét, és a rasszizmussal, tradicionális és konzervatív családja elvárásaival küzdő fiú ebben találja meg végül az igazi identitását.

A filmet a legnevesebb függetlenfilm-fesztiválon, a Sundance-en már vetítették, akkor nagyon szerette a kritika, és a Sing Streethez hasonlították. A rendes mozibemutatója augusztusban lesz, de magyarországi bemutatóról egyelőre nincs hír.