Egyetlen ország vállalta, hogy bemutatja Woody Allen új filmjét

Miután a gyártó Amazon kihátrált a Woody Allennel kötött, négy filmre szóló szerződése mögül, és elsüllyesztette a rendező új filmjét, egy ország mégis megszerezte a forgalmazási jogokat: Olaszországban októberben bemutatják az A Rainy Day in New Yorkot. Az olasz premier miatt a szakma azon spekulál, vajon azt jelenti-e ez, hogy a Velencei Filmfesztiválra is meghívják a filmet.

A Variety egyúttal úgy tudja: más európai országokkal is megállapodások születtek a film forgalmazásáról, bár ezekről egyelőre nem tudni semmi biztosat. Korábban az Amazon kijelentette: noha 25 millió dollárjuk ment rá a Timothee Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez és Jude Law főszereplésével filmre, semmiféle bemutatódátumot nem terveznek. Woody Allen ezért 19 milliárd forintnyi dollárra próbálja perelni a céget.

A filmnek még a sztorijáról sem lehet tudni lényegében semmit, azon túl, hogy két, egy romantikus hétvégére New Yorkba érkező fiatalról szól, és egy idős férfiról (Jude Law), akinek viszonya van vagy volt egy fiatal lánnyal (a forgatás idején 19 éves Elle Fanninggel). A film már 2018 óta készen van. 2019 egyébként több mint negyven éve az első év, hogy Allen nem jön elő új filmmel.

A filmet a #MeToo-botrány után ásták el: akkor a sztárok hirtelen kikérték maguknak azt a vádat, amely már 2014 óta ismert és nyilvános volt, de korábban valahogy senkit nem zavart. 2014-ben lett ugyanis hír, hogy Ronan és Mia Farrow azzal vádolta Woody Allent, hogy a lány hétéves korában, 1992-ben megerőszakolta Dylan Farrow-t, fogadott lányát. Az ügyet a bíróság megvizsgálta, és semmilyen bizonyítékot nem találtak Allen bűnösségére, felmerült viszont, hogy a vádakat a férfitől elvált Mia Farrow tanította be a vádlóknak, ezt állítja Moses Farrow, Dylan testvére is.

Ennek ellenére az elmúlt évben többen felszólaltak Allen ellen, Timothée Chalamet és Selena Gomez is azt nyilatkozták, megbánták, hogy elvállalták a filmet, és felajánlották a gázsijukat a szexuális zaklatások ellen küzdő, a #MeToo folytatásaként létrejött TimesUp alapítványa számára.