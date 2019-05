Thanos évekre hazavágta a Bosszúállókat?

A Marvel a filmtörténelem talán legnagyobb vállalkozását zárta, zárja le épp a Marvel filmuniverzum (MCU) harmadik fázisával – a Bosszúállók: Végjáték 11 év és összesen 21 film zárása volt, bár a fázis végét hivatalosan majd csak a Pókember: Idegenben jelenti majd. Utána viszonylag nagy csend és szünet következik, a negyedik fázis ugyanis 2020-ig biztosan nem indul el, és arról sem sokat tudni, hogy mit terveznek. De mit hozhat a Marvel jövője? Vigyázat, erősen spoileresen folytatjuk!

A Végjáték végével egyértelművé vált, hogy a Marvel új leosztással szeretné folytatni, és a 2012-es Bosszúállókban megismert csapatot teljesen lecserélik – Tony Stark és Natasha Romanoff meghalt, Steve Rodgers megöregedett, Clint Barton visszament a családjához, Thor meghízott és egy kis időre hanyagolná a világ megmentését, Bruce Banner és Hulk egyvelegének pedig a fél oldala tropára ment a csettintésnek köszönhetően.

Világos, hogy új emberek kellenek, szóval nézzük meg, kik maradtak arra az esetre, ha megint össze akarnának rántani egy csokor Bosszúállót, úgyhogy tartsunk egy gyors névsorolvasást: a Pókember, Marvel Kapitány, a Sólyomból Amerika Kapitánnyá előlépő Sam Wilson, Dr. Strange, Bucky Barnes, a Fekete Párduc, a galaxis őrzői, Thor, illetve a Hangya és a Darázs párosa is biztosan bevethető, ha a nagy a vész.

Hogy ők ne váljanak hamar unalmassá, nyilván új karakterekkel is találkozunk, az izgalmasabb kérdés pedig nyilván az, hogy milyen új szuperhősök érkezhetnek, és milyen új filmek készülnek.

Az MCU negyedik fázisáról egyelőre nem sokat tudunk, annyi biztos, hogy

5 évig nyúlik majd, és összesen 8 filmet kapunk.

Ezzel egyébként az időtávot nézve a leghosszabb fázis lesz, a filmek számában viszont valamivel elmarad az önmagában 11 filmet hozó, a Pókember: Idegenben-nel lezáruló harmadik fázis mögött.

Ez a nyolc film egyébként az alábbi ütemezéssel érkezik majd:

2020. május 1.

2020. november 6.

2021. február 12.

2021. május 7.

2021. november 5.

2022. február 18.

2022. május 6.

2022. július 29.

Egyelőre csak dátumokat tudunk, azt nem, hogy melyik időpont milyen filmet rejthet – erről majd a júliusi Pókember-film után tudunk meg részleteket.

Amit biztosan kapunk

Fekete Özvegy ugyan meghalt a Végjátékban, de nem búcsúzunk el a volt szovjet szuperkémtől, aki egy előzményfilmet kap majd, várhatóan 2020-as megjelenéssel. A sztoriról egyelőre semmit nem tudni, de annyit emlegették a Fekete Özvegy, Sólyomszem és Nick Fury budapesti kalandját, hogy kézenfekvő lenne ezt a történetet feldolgozni (akár csak részben), főleg, hogy hallottunk olyan pletykát, hogy Budapesten forog majd az önálló Fekete Özvegy-film.

Dr. Strange 2

Meglepően sokat tudunk Stephen Strange második önálló kalandjáról, Benedict Cumberbatch mellett visszatér Benedict Wong, Rachel McAdams és Chiwetel Ejiofor is, a főgonosz pedig várhatóan az álomdimenziót uraló Rémálom lesz.

Fekete Párduc 2

Az első Fekete Párduc szakmai és pénzügyi siker lett, de ami ennél is fontosabb,hogy hatalmas lelkesedést váltott ki a mozinézők körében úgyhogy nem meglepetés, hogy T’Challa, Wakanda ura kap még legalább egy filmet – amire ráadásul az első film rendezője, Ryan Coogler is visszatér majd.

A sztoriról még semmi, de árulkodó lehet a Végjátékban említett víz alatti földrengés, ami Atlantiszt hozhatja be az MCU-ba, illetve Namort, mint lehetséges ellenfelet.

A galaxis őrzői 3

Elég nagy botrány lett a galaxis őrzői-filmeket rendező James Gunn több, évekkel korábban megosztott Twitter-bejegyzéséből, és Gunnt egy időre ki is vágta a Disney – úgyhogy gyorsan beugrott az Öngyilkos osztag második részére rendezni –, de aztán visszavették, úgyhogy ha csúszással is, de mehet tovább az őrzők kalandja.

A Végjáték alapján szinte biztosra vehető, hogy Thor ha nem is véglegesen, de csatlakozik a csapathoz, hogy közben megtalálja az új énjét.

Shang-chi

Shang-chit, a Marvel első nagy ázsiai szuperhősét valójában nem is lehet igazi szuperhősnek hívni, hiszen nincs szuperképessége, csak nagyon-nagyon-nagyon jó mindenféle harcművészetekben – aminek a vége persze az, hogy a képregényekben osztódni is megtanul, de aligha fog ezzel nyitni a filmben. Az biztos, hogy kap egy saját filmet, amiben egyéb képességeivel is találkozhatunk: olyan jók a reflexei, hogy képes elugrani a golyók elől, rá tud fókuszálni egy-egy nagyon halk hangforrásra, és nyilván az ázsiai vonalat szeretnék vele erősíteni a Marvelnél, látva, hogy a Fekete Párduc micsoda pluszt és inspirációt jelentett az afroamerikai nézőknek.

The Eternals

Még hivatalos bejelentés nélkül is szinte biztosra vehető, hogy egy újabb front felé nyit az MCU, és behozzák az Örökkévalókat, vagy a The Eternalst, ami kapcsán a bennfentesek már azt is tudni vélik, hogy Chloe Zhao lesz a rendező.

A majdnem halhatatlan Örökkévalókat a náluk is hatalmasabb Égiek hozták létre több millió évvel ezelőtt, külalakra viszont mégis emberszerűek, persze nem emberi képességekkel. Egy Örökkévalóval már találkoztunk is a Marvel-filmekben, aki nem más volt, mint Thanos.

Zhao rendezése mellett a főszerepekre Angelina Jolie-t és Kumail Nanjianit emlegetik, bár hivatalosan még nem jelentették be őket.

Ezzel a nyolcból hat helyet el is lőttünk olyan filmekkel, amiket már vagy bejelentettek, vagy 95 százalékra vehetünk, hogy előkészületi státuszban vannak. Marad kettő, ami kapcsán az az érzésünk, hogy nem áll össze egyhamar egy újabb Bosszúállók-brigád, ám mivel az előző négy film együtt több mint 7 milliárd dollárt termelt (a 22 film együtt pedig már 21 milliárd fölött jár), későbbi fázisokban újra jöhet majd a nagy csapatmunka. Ne feledjük, Thanos mint főgonosz 2012-ig nem is jelent meg, így egyáltalán nem lenne furcsa, ha a negyedik fázisban nem vezetnék fel egyből a következő nagy legyőzendő ellenfelet.

De akkor mire mehet el a maradék két film?

Korábban szó volt arról, hogy az Embertelenek (Inhumans) is kaphatnak egy filmet, ha már a faj elég nagy figyelmet kapott a tévében futó S.H.I.E.L.D. ügynökei-ben. Külön nagy Inhuman-filmet viszont nehéz elképzelni, ha jönnek az Örökkévalók, a képregénypiacon nagyon népszerű Kamala Khan, vagyis Ms. Marvel viszont pont, hogy egy Inhuman, rajta keresztül pedig bemutathatják ezt az új világot. 2018-ban Feige beszélt már arról, hogy terveznek egy Ms. Marvel-filmet, és épp itt az ideje, hogy a negyedik fázisban meg is valósítsák.

Egy előzményfilmmel és három folytatással az várható, hogy egy újabb eredeti karaktert hoznának be a nyolcadik filmmel, ám a Marvel-univerzum méretét ismerve megtippelni sem lehet, hogy kit akarhatnak feldolgozni, főleg, hogy a Pókember: Idegenben behozta ugye a multiverzumot, tehát így bárki feltámasztható úgy is, hogy a korábbi filmekben meghalt.

Ha nem is külön filmre, de erős tipp azért egyébként, hogy Tony Stark halála után a következő fázisban felbukkan egy új Vasember, hisz a páncélt bárki magára öltheti, Banner-Hulk és Suri pedig van elég zseni ahhoz, hogy Starkhoz hasonlóan neki tudjanak állni páncélokat gyártani.

Jó, jó, de mikor jön már az X-Men-szál?

Nem egyhamar, már ha hihetünk Feige-nak a korábbi nyilatkozatai alapján, hiszen a negyedik fázist sok éve készítik már elő, és nem tudnak mindent gyorsan átalakítani azok után, hogy a Disney megvette a Foxot, és vele az X-Men és a Fantasztikus Négyes jogait. Mivel ezek hihetetlenül népszerű karakterek, nyilván idővel jönnek a Marvel filmjei is róluk a korábbi gyengébbnél gyengébb próbálkozások után – és a bevezetésüknek is elég jól megágyaztak, hiszen Thanos csettintése (majd a további csettintések) hatalmas gamma-sugárzást szabadítottak fel, ez el is hangzik a Végjátékban, és simán lehet, hogy pont okozta a mutációt, ami a szuperképességű mutánsok létrejöttéhez vezet. Ha nem is külön X-Menként, de a negyedik fázis végére valamiféle utalással biztosan bevezetik a mutánsokat, akik később nagy szerepet kaphatnak.

A Disney+ ráadás

Novemberben indul majd a Disney saját streamingoldala, a Disney+, ami természetesen szintén részét képezi majd az MCU-nak. Olyannyira, hogy több sorozatról is tudni már, hogy külön oda készülnek – ezek inkább limitált szériák lesznek, sem mint 15-20 részből álló klasszikus sorozatok.

A Sólyom és a Tél Katonája

Anthony Mackie és Sebastian Stan külön sorozatot kapnak, ami egyáltalán nem tűnik erőltetett párosnak, bár lehet, hogy a cím változni fog, most hogy a Sólyom válójában már Amerika Kapitányként folytatja – feltéve, hogy nem előzménysorozat lesz.

WandaVision

Ez úgy lehet része az MCU-nak, hogy valójában nem része az univerzumnak, legalábbis az előzetes hírek szerint a Wanda Maximoff és Vision szerelmi története az 50-es években játszódik majd, ami Vision halálával nem annyira tűnik beillesztetőnek a mostani történetek közé – inkább egy stílusgyakorlat lesz.

A képregényekben a Vision-történetszálhoz hasonlíthat, amiben a Lélek-kővel életre keltett robot hozzá hasonló robotcsaládjával éli életét a kertvárosban.

Loki

A Végjáték vezethette fel ezt a sorozatot a Tessaracttal megszökő asgardi istennel. Nem tudni biztosra, de a sorozat valószínűleg az időben itt-ott felbukkanó Loki történetét követi majd, aki az emberi történelem meghatározóbb pillanataiba próbál meg beavatkozni.

A Disney ezt a három sorozatot jelentette be, a Variety viszont tudni véli, hogy külön sorozatot kap Sólyomszem, vagyis Clint Barton is, amiben valószínűleg lányát, Lilát képzi majd ki a következő Hawkeye-nak.

És ez még csak a következő, nagyjából 5 évre tervezett felhozatala.