Stallone Cannes-ba viszi a Rambo 5-öt

A hollywoodi színész is megemlékezett a producerről, akinek sokat köszönhet.

A 72. cannes-i filmfesztiválon mutatja be a Rambo V - Utolsó vér első részleteit Sylvester Stallone május 24-én - jelentették be a szervezők. Stallone-t egy, a karrierjéről készült összeállítással ünneplik, aztán levetítik az 1982-ben készült első Rambo felújított változatát, melynek producere a nemrég meghalt Andy Vajna volt. A vetítés előtt mutatják be az ötödik epizód első részleteit.

A legtöbb Rambo-film forgatókönyvét részben vagy egészben Stallone írta, némelyiket maga is rendezte. A negyedik film után azt mondta, hogy nem lesz több, aztán mégis meggondolta magát az újabb folytatással kapcsolatban. Az ötödik részt Stallone és Matthew Cirulnick írta, a rendezője Adrian Grunberg. A történet szerint Rambo Mexikóba utazik, hogy segítsen megtalálni az egyik legjobb barátja lányát, akit elraboltak. Hamarosan a drogmaffia sötét ügyeinek kellős közepén találja magát. A filmet szeptember 20-án mutatják be a magyar mozik.

A 72. cannes-i filmfesztivál Jim Jarmusch A halottak nem halnak meg című zombifilmjének bemutatójával kezdődik május 14-én. A fesztivál május 25-ig tart, a zsűrielnök idén Alejandro González Inárritu, A visszatérő és a Birdman Oscar-díjas rendezője lesz.