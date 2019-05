Az új Pókember-film elszabadítja a poklot

Ahogy a nagyon jó fej Tom Holland a Pókember: Idegenben előzetesének elején, úgy mi is azzal indítanánk, hogy nyilván spoilerzónába érünk, hiszen az új Pókember-film elég sok mindent lelő a Bosszúállók: Végjátékból, mi pedig – ha igazak az elméleteink –, elég sok mindent lelövünk ezáltal a júliusi filmből. Szóval, akinek bejelzett a pókösztöne, az csak óvatosan folytassa!

Ne is kronologikusan menjünk az előzetesben, hanem kezdjük egyből a legnagyobb bombával: Quentin Beck, vagyis Mysterio egy párhuzamos univerzumból toppant be, ami ugye a Marvelnél a multiverzum néven fut, és a 2018-as animációs Pókember-filmben már megtapasztalhattuk, hogy micsoda változatosságra képes a noir Pókembertől Spider-hamig.

Ez, ha csak nem a hollywoodi speciális effektekből élő Beck hazugsága, tulajdonképpen elszabadíthatja a poklot a Marvel-univerzumban, ugyanis innentől kezdve a készítők bármelyik utcasarok után odatehetik a tetszőleges szuperhős tetszőleges, a képregényekben előforduló alternatív énjét, hiszen Thanos csettintése megnyitotta a kapukat a párhuzamos univerzumok között.

Merthogy Mysterio ismérve a képregényekben, hogy hazudik és félrevezet, nem véletlenül, hiszen a megtévesztés a munkája, ha már speciális effekteket gyárt. Emellett gonoszként a Sinister Six nevű banda tagja elég gyakran, tehát egy klasszikus Pókember-főellenséget alakít majd Jake Gyllenhaal.

Szóval, bár az előzetes igyekszik azt a hatást kelteni, hogy Mysterio egy másik dimenzióból idelépve gyors szövetséget ajánl Nick Furynak, aki Pókemberrel párba állítva elküldi őt a világ megvédésére, szinte biztos, hogy a film nem erről, hanem Pókember és Mysterio küzdelméről fog szólni. Éppen ezért nem is a víz, föld, levegő és tűz alapú elemi lények lesznek a legyőzendő ellenfelek – azok Mysterio szövetségesei, pontosabban teremtényei, mert jó eséllyel ezek is csak speciális effektek, bár annak nagyon élethűek. Sőt, az sem biztos ezek után, hogy tényleg párhuzamos univerzumból van (bár azért erős vicc lenne ezt elterelésnek az előzetesbe dobni).

Mysterio persze nem hülye, sőt, a maga módján zseniális – a terv valószínűleg az lesz, hogy a saját párhuzamos univerzuma Dr. Strange-eként írja le magát, és mivel univerzumról univerzumra változnak a dolgok, ezért nem egy az egyben másolta Strange varázslatait. Amíg a megszokott világunkban négyszögletes alapon jelennek meg a varázslatok, addig Mysterio trükkjei háromszögalapon indulnak, ami remek ötlet a készítőktől.

Ennyit – a valószínűleg tényleg szomszédos univerzumból érkező – Mysterióról és az ő elemi barátairól, akik bár nagyon jól néznek ki, csak mellékszereplők lesznek, a fő szál úgyis Mysterio legyőzése lesz, aki csak elterelésnek használja a hatalmas szörnyeket valódi, eddig ismeretlen tervének megvalósítására.

De nézzük, mi izgalmat látunk még az előzetesben?

Pókember az elején marad a legutóbbi két Bosszúállók-filmből ismert Iron-Spider páncélnál, ám később visszatér a klasszikusabb Pókember-ruhához, talán azért, mert túlságosan hiányzik neki Tony Stark, a szuper high-tech páncél pedig a halott szuperhősre emlékezteti.

Cserébe megkapta Stark menő napszemüvegeit, amik igazából nem is napszemüvegek: amikor Stark levette azt a Bosszúállók: Végtelen háborúban, a nanorészecskék beolvasztották magukba, ahol a páncél elborította testét, tehát amikor Peter Parker ezt a szemüveget viseli, valószínűleg egy gombnyomásra van attól, hogy Pókemberré változzon.

Szintén a gardróbfronton érdemes kiemelni a valószínűleg a SHIELD által biztosított lopakodó szettet, ami ha nem is rejti el annyira Pókembert a prágai éjszakában, arra jó, hogy ne azonosítsák be a korábban viselt ruháiról, és ne lehessen gyorsan összekötni a szálakat, miszerint hogy Parker és Pókember is egyszerre van a világ másik végén (New Yorkhoz képest).

A ruha egyébként kedves fejbiccentés a Pókember: Irány a Pókverzum!-ban felbukkanó Pókember Noir felé.

Túl sok mindent tehát ne higgyünk el az előzetesnek, mert csupa olyan dologgal vagyunk körülvéve, amiben nem bízhatunk. Mysterio terel, Nick Fury titokzatos – egyik narrátorunk sem túl megbízható. De hogy inkább egy magát hősnek beállító illuzionistának, vagy a dörzsölt Furynek hihetünk-e, csak július 4-én derül ki.