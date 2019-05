Angelina Jolie megint királynőket fenyeget

Öt évvel ezelőtt mutatták be Angelina Jolie főszereplésével a Demónát. A Csipkerózsika-film akkor rekordokat döntögetett, és mi is imádtuk. A Walt Disney természetesen úgy döntött, lesz folytatása, mégpedig idén ősszel. A Demóna: A sötétség úrnőjének bemutatója október 17-én lesz, és meg is érkezett az első előzetes hozzá.

A filmet Joachim Rønning rendezte, a forgatókönyvet Micah Fitzerman-Blue, Noah Harpster és Linda Woolverton írta. A szereplők közül Angelina Jolie mellett visszatér Elle Fanning és Juno Temple, Michelle Pfeiffer pedig a királynőt alakítja majd.