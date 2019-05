Most már tényleg készül a Csipet Csapat mozifilm

A Disney hosszú évek óta fejleszti a Csipet Csapat tímű kultrajzfilmből készülő egészestés filmjét, ami egyszerre lenne animációs és élő szereplős. Annyira régi terve ez a Disneynek, hogy még akkor találták ki, amikor a moziban óriásit lehetett kaszálni azzal, hogy cégek a sárba tiporták a Hupikék törpikéket, az Alvin és a mókusokat és a Garfieldot hasonló megvalósítási módszerekkel.

A Disneynél az ötlet megvolt, de sosem jutott el a megvalósításig, a projekthez 2014-ben rendeltek rendezőt, és azóta nem lehetett róla hallani semmit.

Eltelt öt év, és most újra a Csipet csapat mozifilm szerepel a hírekben.

Bejelentették, hogy a projektet Akiva Schaffer veszi át, ami azt vetíti előre, hogy a film valószínűleg nem a megszokott panelekből építkezik majd. Schaffer a Saturday Night Live egyik korábbi rendezője, de ő rendezte a Popsztár: Soha ne állj le (a soha le nem állással) című teljesen idióta vígjátékot a popipar működéséről, ahogy a Kertvárosi kommandót is, valamint az utóbbi idők egyik legfurább szkeccs-sorozata, a netflixes I Think You Should Leave with Tim Robinson néhány részét, de dolgozott a LEGO-film zenéjén is.

A The Hollywood Reporter azt írja, hogy a Disney kicsit szakítani akar az ilyen filmek hagyományaival, és a Csipet Csapat film nem egyfajta eredettörténet lenne, vagy egy nagyszabású nyomozás a rágcsálókból álló különleges alakulattal, hanem valamiféle meta, önrelfexív, kikacsintásokkal teli alkotás. Nincs kimondva, de valószínűleg arról van szó, hogy most már nem a Hupikék törpikék film sikerét szeretné meglovagolni a Disney, hanem inkább a LEGO-filmét.

Premierdátum egyelőre nincs, de nagyon könnyen lehet az is, hogy ezt a filmet már a Disney+-ra, a Disney hamarosan induló és a netes piacot alapjaiban felborító streamingszolgáltatására tervezik.

(Slashfilm, The Hollywood Reporter)