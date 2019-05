Bud Spencer-kiállítás nyílik Nápolyban

Szeptemberben kiállítással tisztelegnek Bud Spencer emléke előtt a nápolyi Museo Panban, írja a hétfői Bors. A 2016 nyarán elhunyt színész idén októberben lett volna 90 éves, ez adja a tárlat apropóját.

A kiállításon láthatóak lesznek többek között azok a jelmezek és kellékek, amelyeket Bud Spencer a filmjeiben használt, de a művészként és sportolóként kapott díjait, filmjei plakátjait, valamint számos róla készült fényképet bemutatnak majd.

A tárlat egyik termében látható lesz majd egy friss magyar produkció is: Király Levente Piedone nyomában című portréfilmje.

"Kötelességünknek érzem, hogy Olaszországban is terjesszük ezt az alkotást. Budapest után most már a mi országunkban is meg kell hogy történjen az, hogy megadjuk a kellő tiszteletet, elismerést korunk legnagyobb színészének" – idézi a lap a kiállítás szervezőjét, Alessandro Iovinót.

Nemrég jelentették egyébként be, hogy Bud Spencer partnere, Terence Hill is múzeumot kap, méghozzá gyermekkora egyik helyszínén, a németországi Lommatzschban, ahol szintén filmes kiállítási tárgyakat lehet majd látni.