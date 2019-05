Az összes kedvenc videójátékunkból film készülhet

A Sony filmstúdió külön céget alapít a videójátékok megfilmesítésére: létrejön a PlayStation Productions, amely a stúdió hatalmas játéktárának darabjaiból fog mozi- és tévéfilmeket készíteni - tudta meg a Hollywood Reporter.

Fotó: outnow.ch Angelina Jolie a 2001-es Tomb Raiderben

A PlayStation Productions azért most indul el a vezetők elmondása szerint - túl azon persze, hogy ma már több mint száz saját játékra tudnak filmeket építeni az akciótól a kalandon át a horrorig -, hogy már megváltozott a filmes világ, mert eddig nehéz volt meggyőzni bárkit is egy ilyen ötletről, ma viszont már a filmesek jó része is gémer lett. A vezetők meg úgy érzik, jobb egy saját stúdió, mint mindig megkeresni a különböző producereket az ötletekkel, mert ők maguk úgyis jobban tudják, mit szeret a PlayStation-közösség.

A cég vezetője, Asad Qizilbash a lapnak azt mondta, az elmúlt másfél évet azzal töltötték, hogy rájöjjenek, hogy működik a filmipar, aminek fontos része volt az is, hogy tanulmányozták, hogyan viszi sikerre a Marvel stúdió a saját képregényeit. "Túlzás lenne abban bízni, hogy a nyomdokaikba léphetünk, de tény, hogy inspirációt merítünk a Marveltől is" - mondta.

A cég másik vezetője, Shawn Layden azt is elmondta, sokszor problémát jelentett korábban a videójáték-filmeknél, hogy a rendezők valójában nem értették a gémerek világát. "Az az igazi kihívás, hogyan lehet 80 órányi játékot filmmé alakítani. A válasz az, hogy sehogy. Ehelyett a játék alapérzését kell megfogni és filmre írni, nem filmen mesélni el újra a játékot."

A PlayStation játékai között olyan címek vannak, mint a Tomb Raider, a Crash Bandicoot, a Spyro the Dragon, a Metal Gear Solid, az Uncharted, a God of War, a The Last of Us vagy a Ratchet & Clank; ezek közül többet sikerrel filmre is vittek már.