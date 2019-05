Ki kivel van Godzilla szörnyapokalipszisében?

Május 30-án érkezik az újjáélesztett Godzilla-filmsorozat második, a Legendary szörnyverzumának viszont már harmadik része, a Godzilla 2 - A szörnyek királya, amiben kiteljesedik a szörnyvilág, hogy egy hatalmas csatával ágyazzon meg a 2020-as, a mostaninál is nagyobb szörnyfilmnek, a Godzilla vs. Kongnak. A jövőre érkező két film főszereplőjét nem nagyon kell bemutatni, az ideiben viszont rengeteg olyan titánnal találkozunk, akik a japán filmvilágon kívül nem annyira ismertek.

Kezdjük is ott, hogy egyszerre nevezik őket szörnynek és titánnak is, mindkettő megállja a helyét. Többel már találkozhattunk, az egyik nyilván nem meglepő módon maga Godzilla, a másik a 2014-es filmben már legyőzött Sinomura, amiből kettőt is láttunk abban a filmben, ahol csak MUTO-nak (Massive Unidentified Terrestrial Organism - Masszív Ultra-Terresztriális Organizmus) nevezik őket, de eredetileg Godzilla is ezt a besorolást kapta a szörnyügyi titkos szervtől, a Monarchtól.

A 2017-es Kong: Koponya-sziget lényei is a szörnyverzum részét képezik, tehát King Kong, a vele összecsapó Skullcrawler, illetve a történet szempontjából kisebb szerephez jutó szörnyek is kanonikus lények, de csak King Kong számít közülük titánnak. A titánok elég jelentős szerephez jutnak majd a Godzilla: a szörnyek királyában. A Monarch szervezetnek készített promóciós weboldal szerint legalább 17 titánt tartanak számon, ezek nagy részét viszont még nem fedték fel.

Most részletesen bemutatjuk, kikkel találkozhatunk majd a Godzilla: a szörnyek királyában, hogy kicsit könnyebben el lehessen igazodni a filmen. A hírek szerint a 17 titánból 10-15-tel is találkozhatunk majd valamilyen formában, az előzetesekben viszont csak hat bukkant fel eddig beazonosítható módon.

Ghidorah

Minden titán közül a legősibb, és egyben a leggonoszabb is. A klasszikus, nyolcfejű japán sárkány, Jamata no Orocsi modern, háromfejű újragondolása a semleges Godzilla és az ártalmatlan óriás, Mothra ősellensége volt már a Toho filmgyár klasszikus filmjeiben is az 1950-es, az 1960-as és az 1970-es években.

Tud repülni, hatalmas, Godzilláénál jóval nagyobb mérete pedig gravitációs torzulásokat, földrengéseket, szökőárakat és ciklonokat okozhat, amerre megy. A testében elektromos áramot tárol, aminek köszönhetően villámot tud szórni, és akár elektromos vihart is létre tud hozni. Amíg Godzilla “csak” 108,2 méteres, addig Ghidorah 158,8 méter magas.

A filmben Ghidorah-t a Déli-sark jegébe fagyva találják meg, a probléma viszont talán pont az, hogy Ghidorah épp elkezdett kiolvadni a globális felmelegedés miatt. Eredetileg egyébként földönkívüli volt, a Földre érkezése előtt például a Vénuszt is elpusztította, de a filmben aligha hozzák majd be a földönkívüli vonalat.

Mothra

Mothrát, a hatalmas lepkét a délkelet-ázsiai dzsungel közepén találjuk. Amíg Godzillát a szörnyek királyaként, addig Mothrát a szörnyek királynőjeként szokás emlegetni, aki legerősebb képességével, az isteni sugárral (God Rays) képes felvenni a harcot a legnagyobb titánokkal is. Bár korábbi japán filmekben össze is csapott Godzillával, mivel hagyományosan az emberiség védelmezőjeként jelenik meg, ebben a filmben szinte biztosan Godzilla szövetségeseként harcol majd Ghidorah ellen. Először az 1961-es, Mothra nevét viselő filmben bukkant fel, azóta Japánban az egyik legnépszerűbb tagja a Toho által létrehozott univerzumnak.

Az előzetesek alapján azt már tudjuk, hogy több formában is felbukkan majd, eleinte lárvaként találkozunk vele, majd szemtanúi leszünk annak, ahogy kikel, és később teljes lepkeformájában száll be a harcba.

Rodan

Rodannel Mexikóban találkozunk, ahol évezredes álmából ébred fel. A kinézetét a vulkáni magmában töltött hibernációja miatt a vulkáni hamu, illetve a megkövesedett láva határozza meg. Kinézetét a Pteranodon nevű őshüllőről mintázták, sőt, a nevét is ebből lopták, a szárnyas dinoszaurusz nevéből jó pár betűt kiütve lett a japán verzió neve Radon, amiből később aztán Rodan lett.

Ahogy Godzilla az amerikai nukleáris fenyegetést jelképezte a japán filmművészetben, úgy Rodan a másik oldalról fenyegető szovjet nukleáris terjeszkedés képe lett a klasszikus Toho-filmekben. Először 1956-ban, egy saját filmben mutatkozott be, majd gyorsan bekerült Godzilla univerzumába.

A kisebb szörnyek közé tartozik 47 méteres magasságával, nem is ez a lenyűgöző benne, hanem 265,5 méteres szárnyfesztávolsága. Óriási szárnyaival képes hangrobbanást okozni, a vulkánokhoz kötődő erejével pedig óriási pusztítást tud okozni, ezért is kapta az ősi civilizációktól a tűz démona jelzőt.

Anguirus

A Toho szönyuniverzumban másodikként felbukkanó szörny 1955-ben debütált, rögtön egy évvel az első Godzilla-film után, és máris egyből a hatalmas gyíkszörnnyel csapott össze. A hatalmas, hátán tüskékkel borított, krokodilszerű fejjel bíró szörny képes a föld alá bújni, és a felső rétegekben kúszni. Emellett gyorsan és nagyokat tud ugrani, egyik fő fegyvere, hogy hátrafelé ugorva a tüskéivel csapódik bele ellenfelébe.

Az előzetesekben annyit látunk belőle, ahogy egy hegy alól kibújva elindul, illetve a feje is felbukkan egy pillanatra. A hatalmas mérete már ennyiből is látszik: a klasszikus Sóva-érában 60 méter magas volt, a Millennium-filmsorozatra pedig már 90 méter magasra és 160 méter hosszúra nőtt, itt viszont még ennél is nagyobb lehet.

A japán filmekben többször Godzilla oldalára állt az első nagy összecsapás után, itt viszont még nem tudni, kinek az oldalán harcol majd.

(Talán) Kumonga

Nehezen kivehető, hogy pontosan melyik szörny megfelelője lehet az olajmezőn a föld alól előtörő, rákszerű lény, aki talán Kumonga (az angol nyelvű filmekben Spiga), az óriáspók továbbgondolása lesz.

Anguirushoz hasonlóan ő is gonoszként debütált, később viszont Godzilla oldalára állva harcolt, az 1968-as Destroy All Monstersben például segített megmenteni a világot a teljes pusztulástól. A Legendary szörnyuniverzumában már láthattunk egy hatalmas pókot a Koponya-szigeten, de az tényleg pókszerű volt, ennek pedig inkább rákra vagy skorpióra hasonlító lábai vannak.