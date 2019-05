Egy dél-koreai családi dráma kapta az Arany Pálmát

Egy dél-koreai filmrendező, Bong Dzsun Ho (Bong Joon-ho) Élősködők (Parasite) című filmje nyerte meg idén a cannes-i filmfesztivál fődíját, az Arany Pálmát. A 49 éves filmes szombat este vette át a díjat a Alejandro González Iñárritu vezette zsűrítől, írja a Variety

A film egy semmirekellőkből álló családról szól, akik mindig a könnyebbik utat választják, bármit megtesznek, csak dolgozni ne kelljen. Irigykedve nézik egy másik család fényűző életmódját, és ördögi tervet eszelnek ki, hogy a közelükbe férkőzzenek, azonban semmi nem a terveik szerint alakul.

Az Élősködők Magyarországon először idén ősszel, a 9. Mozinet Filmnapok programjában lesz látható, azaz 2019. október 17-20-ig lesz Budapesten és néhány vidéki városban. Később aztán a magyar mozikban is forgalmazni fogják. A film magyar feliratos előzetesét itt lehet megnézni:

A zsűri nagydíját Mati Diop Atlantique című filmjének ítélték, a legjobb rendező Jean-Pierre és Luc Dardenne lett a Le jeune Ahmed (Young Ahmed) című filmmel. A legjobb férfi alakítás díját Antonio Banderas kapta Pedro Almodóvar Fájdalom és dicsőség című filmjében nyújtott alakításáért, a legjobb női alakításnak járó elismerést pedig Emily Beechamnak ítélték a Little Joe-ért.

A legjobb forgatókönyvnek járó díjat idén Céline Sciamma kapta a Portrait of a Lady on Fire című munkája miatt. A legjobb elsőfilmnek járó Arany Kamerát Cesar Diaznak ítélték az Our Mothers című alkotásáért.

Ne maradjon le semmiről! (PREVIEW)