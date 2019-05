Hivatalosan 2021 májusában kerül a mozikba Taika Waititi új filmje, az Akira, írja a Hollywood Reporter. A konkrét megjelenési dátum azért nagy dolog, mert már legalább egy évtizede próbálkoznak azzal, hogy élő szereplős filmet csináljanak a kultikus japán animációs filmből, de egészen eddig nem sikerült érdemben haladni a projekttel.

Az 1988-as Akira című anime Otomo Kacuhiro mangája alapján készült, és azóta a műfaj legmeghatározóbb alkotásai között tartják számon. Nem véletlen, hogy Amerikában évek óta próbálják valahogyan adaptálni a sztorit, és az évek ótát annyira komolyan kell venni, hogy először 2010-ben (!!!) írtunk arról, hogy Morgan Freeman és Zac Efron szerepelhet majd a filmben, 2015-ben pedig már az a hír járta, hogy trilógia lesz belőle Christopher Nolan segítségével.

Most viszont már biztos, hogy készül az Akira, méghozzá Taika Waititi (Thor 3, Hétköznapi vámpírok) rendezésében, és a Warner annyira komolyan gondolja a filmet, hogy egy időpontra rakta a szintén 2021 májusában megjelenő John Wick 4-gyel. Ráadásul producerként Leonardo DiCaprio is beszállt a projektbe, és a hírek szerint Waititi nem az animét, hanem a mangát veszi majd alapul.

A Páncélba zárt szellem (Ghost in the Shell), a Cowboy Bebop és a Death Note után az Akira lehet a következő próbálkozás, hogy Amerikában is népszerű japán rajzfilmből csináljanak élőszereplős adaptációt, bár eddig a Páncélba zárt szellem és a Death Note is elég sok negatív kritikát kapott, ahogy a már bejelentett Cowboy Bebop szereposztása miatt sem elégedettek a rajongók. Ezért Waititin múlik, hogy folytatódik-e az a trend, hogy nem igazán tudja az amerikai filmipar jól feldolgozni a japán animéket, vagy pont ő lesz az, aki rácáfol erre.