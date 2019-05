Deadpool nem, de Venom még felbukkanhat a harmadik Pókemberben

Egyre vadabb pletykák keringenek a neten arról, hogy a Fox felvásárlása után, hogyan tervezi a Marvel a jövőt, milyen hősök és karakterek bukkanhatnak fel a közös Marvel-univerzumban azután, hogy a Bosszúállók: Végjáték (és némileg a Pókember: Idegenben) után némileg tiszta lappal indul a franchise. Most megpróbáljuk kicsit rendezni a sorokkal az olyan pletykákkal kapcsolatban, hogy Deadpool vagy éppen Venom hogyan bukkan majd fel a Marvel-filmekben.

A pletyacunamit egy MCU Cosmic nevű rajongói oldal indította el, miszerint a harmadik Deadpool után a karakter saját sorozatot kaphat a Disney saját streamingfelületén sőt, felbukkanhat majd a harmadik Pókemberben is. Deadpool ugyebár eddig a Fox tulajdona volt, de most már a Marvelhez tartozik, azonban a Bosszúállók fémjelezte világban eddig még nem tűnt fel. A pletykát egyelőre nem cáfolta és nem is erősítette meg senki Marveltől, de olyan szempontból hihetőnek tűnik, hogy a képregényekben Pókember és Deadpool elég gyakran szerepelnek közös sztorikban.

Aki viszont megcáfolta az egy Roger Wardell nevű ürge, aki azzal lett ismert a neten, hogy hónapokkal korábban szivárogtat fontos infókat különböző Marvel-filmekről, például a Bosszúállók: Végjáték fontos részeit is előre megírta a Twitter-oldalán. Wardell azt állítja, hogy Deadpool biztosan nem bukkan fel a harmadik Pókemberben, ellenben a Sony nagyon szeretné Venomot látni Pókember mellett.

A helyzet ugyanis az, hogy Pókember és minden hozzá köthető szereplő ugyebár még mindig a Sony tulajdona, és hiába lett Tom Hardy játékán kívül minden elemében közepes az első Venom, a nézők imádták, így nyilván a Sony sem akar róla könnyen lemondani. Azonban amíg Pókember a Sony és a Disney közös dealje alapján a Marvel-univerzum (és hívjuk innentől MCU-nak ezt) része, addig Venomot nem tekintik annak. Viszont mivel Pókember a Sonyé, és Tom Holland karaktere óriási kedvenc volt a mozikban, biztosan nagy izmozás mehet a háttérben azzal kapcsolatban, hogy hogyan hozzá össze a két szereplőt. Az mindenesetre nehéz lesz, hogy amíg Venom egy kifejezetten erőszakos, brutális, korhatáros karakter, addig a mostani Pókember inkább egy vicces tinifilm. Viszont az is igaz, hogy Venom szerves része Pókember világának sőt, az egyik legismertebb ellenfele.

Ami tovább bonyolíthatja a helyzetet, hogy a Sony jövőre hozza ki a Morbius c. filmet, ami a Pókember-képregényekből ismert vámpírról szól majd, illetve terveznek egy második Venomot is amellett, hogy egyre több pókemberes karaktert mutatnak be a filmekben. A Disneynek pedig az nyilván nem annyira jó, ha a saját filmjeiken keresztül erősítik a Sony filmjeit.