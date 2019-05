Kiszivárgott az új Rambo-film előzetese Cannes-ból

Idén szeptemberben jelenik a Rambo V - Utolsó vér című film, ami a 2008-as Rambo folytatása lesz, természetesen Sylvester Stallone főszereplésével. Ahogyan mi is írtuk, a film első részleteit az idei Cannes-i Filmfesztiválon mutatták be, és onnan jól ki is szivárgott.

A kiszivárgott, elég rossz minőségű teaserben annyit lehet látni, hogy a rendesen megöregedett John Rambo egy utolsó nagy harcra készül. Egy újságíróval szövetkezve próbál megmenteni egy elrabolt kislányt egy brutális mexikói drogkartelltől.

A filmet Adrian Grunberg rendezte, akinek ez lesz a második nagyjátékfilmje, és gyakorlatilag a karrierje egy részét Mexikóban játszódó produkcióban töltötte, mint a Narcos: Mexico, a Börtönregény vagy az Apocalypto. Emellett Stallone egyébként társszerzőként jegyzi a forgatókönyvet is.

Ugyan sok helyen azt írják, hogy ez lesz az utolsó Rambo-film Stallonével, hiszen már 72 éves, de a színész Cannes-ban arról beszélt, hogy ha sikeres lesz az Utolsó vér, akkor örömmel dolgozik a folytatáson.

Azt egyelőre nem tudni, mikor jelenik meg az első teaser hivatalosan is, de az ilyen szivárogtatások után a stúdiók nem szoktak sokáig várni.