"Itt a savanyú káposztához a sült kolbász! Égjetek, náci szemétládák!" – üvölti Leonardo DiCaprio immár magyarul Volt egyszer egy Hollywood (Once Upon A Time In... Hollywood) előzetesében, aztán egy lángszóróval a kezében jól odapörköl egy asztaltársaságnyi német katonának.

Quentin Tarantino kilencedik filmje a múlt héten a cannes-i filmfesztiválon hosszabb vastapsot kapott, mint a később Arany Pálmával jutalmazott Élősködők, azaz a dél-koreai rendező, Bong Dzsun Ho (Bong Joon-ho) filmje. A lelkes fogadtatás még Brad Pitt szeméből is könnyeket csalt ki.

A filmhez korábban már készült egy magyar szinkronos teaser (amit ráadásul az Indexen lehetett először látni), kedd estére viszont megérkezett a múlt héten bemutatott, hosszabb (kb. két és fél perces) előzetes magyar nyelvű változata is.

A film 1969-ben, a Charles Manson-gyilkosságok ideje alatt, játszódik Los Angelesben. A két főszerepben egy levitézlett tévésztár (Leonardo DiCaprio) és az ő kaszkadőre (Brad Pitt) látható, akiknek a szomszédjában nem más él, mint Roman Polanski és Sharon Tate, a filmes brutálisan meggyilkolt felesége, akit Margot Robbie alakít az új Tarantino-moziban.

A Volt egyszer egy Hollywoodban szerepelni fog még többek között Dakota Fanning, Kurt Russell, Al Pacino, Timothy Olyphant, Tim Roth és Michael Madsen is. A filmet július 26-án kezdik el vetíteni a mozik több országban is, a magyarországi bemutató augusztus 8-án lesz.