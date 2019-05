Ridley Scott újabb Alient forgatna

Még egy Alien-filmet rendezne Ridley Scott, derül ki a Variety nagy cikkéből, amelyet az első Alien 40. évfordulója alkalmából jelentettek meg. Ebből kiderül, hogy Scott a Prometheus és az Alien: Covenant után újabb előzményfilmet rendezne, de egyelőre még csak a forgatókönyv írásánál tartanak.

Az 1979-es Alien kétségtelenül az amerikai filmipar egyik legismertebb alkotása, amelyről nemrég mi is egy elég nagy cikkben emlékeztünk meg. A film beindította többek között Sigourney Weaver karrierjét, és hiába lehetett már akkor is tudni, hogy készül a folytatás, Ridley Scott otthagyta a franchise-t, hogy olyanok készítsék a későbbi filmeket, mint James Cameron, David Fincher vagy íróként Joss Whedon. Scott végül a meglehetősen vegyes fogadtatásban részesülő Prometheusszal tért vissza a franchise-hoz, majd ő rendezte az előzményfilm folytatásának számító Alien: Covenant-et is.