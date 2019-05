Boy George botrányos életéről is film készül

Már szinte furcsa volt, hogy az egyre másra készülő zenés életrajzok közül kimaradt Boy George, a Culture Club botrányos életű énekese. Szerencsére megnyugodhatunk, elkezdődött a Boy George biopic fejlesztése is az MGM-nél, írja a Variety. A tervek szerint a filmet Sacha Gervasi rendezi majd, aki a Hitchcockot, a Novemberi gyilkosságot és az egészen remekül sikerült Hervé vacsorára című filmeket rendezte. Ő volt a Tom Hanks főszereplésével készült Terminál egyik forgatókönyvírója is.

Boy George élete bővelkedik a fordulatokban, nagy sikerekben és bukásokban, óriási összeveszésekben és szerelmekben. Kérdés, hogy ezek közül mi kerül, mi kerülhet be a filmbe. 2009-ben például börtönbe került azért, mert fogva tartott és megvert egy norvég modellt a lakásán. Súlyos drogproblémái voltak, több közeli barátját elvesztette drogtúladagolás miatt. Az is előfordult, hogy kihívta a rendőröket, mert betörtek hozzá, de végül őt tartóztatták le a lakásában talált nagy mennyiségű kokain miatt. Emellett George Boy azt állítja, hogy több hírességgel, például Prince-szel is viszonya volt.

Amióta a Freddie Mercury életét feldolgozó Bohém rapszódia óriási sikert aratott, egyre másra készülnek a zenés életrajzok Hollywoodban. Hamarosan moziba kerül az Elton John életét feldolgozó Rocketman, de jön a David Bowie, Celine Dion és Madonna film is.