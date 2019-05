Bestsellerből készült Nicole Kidman Oscar-vadász újdonsága

Kijött az első előzetes a Nicole Kidman főszereplésével készült The Goldfinch-hez, amely Donna Tartt Az Aranypinty című, Pulitzer-díjas regényéből készült. Tartt könyve igazi szenzáció volt 2014-es megjelenésekor: második helyen nyitott a The New York Times bestsellerlistáján, majd hamarosan első lett, és 40 héten át szerepelt a tíz legolvasottabb könyv között. Több mint harminc nyelvre fordították le, és a hollywoodi stúdiók is azonnal versenyezni kezdtek a megfilmesítéséért. Végül a Warner győzött, ők készíthettek filmet Az Aranypintyből, és ők reménykedhetnek a minél több Oscar-jelölésben.

Az Aranypinty főszereplője egy fiú, a tizenéves éves Theo Decker (Ansel Elgort a Nyomd bébi nyomd! - ból), akit édesanyja brutális halála és apja távolléte miatt egy gazdag Upper East Side-i család vesz magához. A fiú nem találja a helyét ebben a világban, szenved az anyja hiányától és ragaszkodik az egyetlen tárgyhoz, ami rá emlékezteti: egy kis méretű festményhez, amit a nő halála előtt néztek meg. Ez sodorja végül az alvilág felé.

A The Goldfinchben Nicole Kidman és Ansel Elgort mellett sok más sztár játszik, többek között Sarah Paulson, Luke Wilson és Jeffrey Wright a Westworldből. A rendező John Crowley, aki a Behálózvát és a csodaszép Brooklynt rendezte, szóval elég ígéretesnek tűnik a film.

A The Goldfinch amerikai premierje szeptember 19-én lesz, a magyar bemutatóról egyelőre nincs hír.