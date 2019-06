A producer szerint azért volt rossz a Setét Torony, mert nem korhatárosra tervezték

Hiába tartozik Stephen King legnépszerűbb művei közé, a Setét Torony-regények évekig filmfejlesztési purgatóriumban voltak, mire megjelent az első filmes adaptáció a mozikban. Azonban hiába játszott benne Idriss Elba és Matthew McConaughey, a végeredmény botrányosan rossz lett. Most megszólalt Ron Howard producer, hogy mi volt szerinte a gond.

A Cinema Blend írja, hogy Howard - aki rendezőként olyan filmeket jegyez, mint az Apollo 13, a Hajsza a győzelemért vagy a Han Solo-film - szerint a Setét Toronynak alapvetően horrornak kellett volna lennie, azonban a fejlesztési szakaszban a producerek és a stúdiók is elhitték, hogy az alapanyag alkalmas lehet arra, hogy egy nem korhatáros besorolású történetben meséljék el egy kisfiú kalandját. Ahogy a rajongók, úgy Howard is belátja, hogy a Jake nevű kisfiú helyett Idriss Elba karakterére kellett volna jobban fókuszálni, és egy sötétebb, keményebb hangvételű filmet csinálni.

Howard azért is lehet ennyire őszinte, mert a Setét Toronnyal óriási tervek voltak, több filmet és egy tévésorozatot is terveztek a franchise-on belül, de az első film blamája után ezeket a terveket egyelőre jegelik. Mindent elmond, hogy még Stephen King is azt mondta, hogy megőrültek a készítők, amikor azt gondolták, hogy egy ilyen sztorit korhatáros besorolás nélkül meg lehet csinálni.

A Sony ugyan lemondott a Setét Toronyról, azonban az Amazon ad neki még egy esélyt, és sorozatot készítenek a regényfolyam negyedik részéből, de bemutatódátumról egyelőre nincs hír.