Ők lesznek Bill és Ted lányai a folytatásban

Keanu Reeves és Alex Winter is megerősítették a hírt.

Bejelentették, hogy kik játsszák a két legendás idióta, Bill és Ted lányait a film folytatásában, a Bill & Ted Face the Musicban. A Keanu Reeves és Alex Winter által játszott bugyuta kamaszokból ugyanis mostanra családapák lettek. A harmadik rész az 1989-es Bill és Ted zseniális kalandja, és az 1991-es Bill és Ted haláli túrája folytatása lesz. Ted lányát Brigette Lundy-Paine, míg Bill csemetéjét Samara Weaving alakítja majd.

Fiatal koruk ellenére mindketten egy csomó filmben és sorozatban játszottak már. Brigette Lundy-Paine többek között a Woody Allen Abszurd alak című filmjében, a Margot vs. Lily és az Atypical című sorozatokban, míg Samara Weaving Otthonunk sorozatban és a Három óriásplakát Ebbing határában című filmekben játszott.

"Amikor együtt láttuk Samarát és Brigettét, az olyan volt, mintha deja vu-nk lett volna. Pontosan azt éreztük, amit akkor, amikor először láttuk együtt Keanut és Alexet. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy ez a vicces és különleges páros csatalakozik a Bill és Ted csapatához" - nyilatkozta a film egyik producere, Scott Kroopf.

Az írók most is Chris Matheson és Ed Solomon (Men in Black) lesznek, rendezőnek pedig Dean Parisotot (Galaxy Quest - Galaktitkos küldetés) kérték fel. A film egyik executive producere az Oscar-díjas Steven Soderbergh lesz. A harmadik rész 2020. augusztus 21-én kerül az amerikai mozikba.