Leonardo DiCaprio megint szól, hogy kinyírjuk a Földet

Több mint a duplájára ugrott a Beyond Meat tőzsdei árfolyama már az első napján.

Forrongó jég címmel június 12-én érkezik a magyar HBO GO-ra Leonardo DiCaprio legújabb környezetvédelemmel kapcsolatos dokumentumfilmje. A Forrongó jégben a színész a produceri feladatokat vállalt, és ő narrálja a filmet. A rendező Leila Conners, sok hasonló témájú dokumentumfilm rendezője.

Az ígéretek szerint "vizuálisan lenyűgöző" dokumentumfilm arra keresi a választ, hogy vissza tudjuk-e fordítani a klímaváltozást. Bemutat néhány lehetséges utat, ahogy csökkenteni lehetne a széngáz-kibocsátást az atmoszférába, hogy enyhítsük a globális felmelegedést. A kérdés, amire a film válaszokat keres, hogy vajon időben vagyunk-e még. És hogy egyáltalán megvan-e a kreativitásunk, találékonyságunk és technológiánk, hogy visszaállítsuk az egyensúlyt?

DiCaprio régóta foglalkozik a klímaváltozás kérdésével, legismertebb munkái a témában a 2007-es Az utolsó óra és a 2016-os Özönvíz előtt című dokumentumfilm volt, de producerként segítette a Plastic Ocean című környezetvédelemmel foglalkozó filmet is. Emellett befektetője az egyik növényi alapú húst előállító cégnek, a Beyond Meatnek. Amikor átvette élete első Oscar-díját, akkor is a klímaváltozásról beszélt, és a globális felmelegedés veszélyeire hívta fel a figyelmet.

Klímaváltozás elleni küzdelmébe csak néha csúsznak be olyan csúnya gikszerek, mint amikor 2016-ban magángéppel repült a Cannes-i Filmfesztiválról New York-ba, hogy átvegyen egy környezetvédelmi díjat.