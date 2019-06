Samuel L. Jackson megint tökös zsaru lesz

Új előzetest kapott Samuel L. Jackson akciófilmje, a Shaft. Majdnem húsz éve annak, hogy Jackson először eljátszotta John Shaft, a tökös New York-i rendőr szerepét. A 2000-ben mozikba került film sem volt teljesen eredeti, Shaft karaktere ugyanis először 1971-ben jelent meg a vásznon, akkor Richard Roundtree alakította. Egy fekete magándetektív, aki egyszerre küzdött a bűnözők és a rasszizmus ellen.

Aztán jött a folytatás/remake, melynek "origója egy brutális, indulatból elkövetett rasszista gyilkosság, ennek ered utána Shaft, a New York-szerte rettegett tökös zsaru. Kicsit talán megmosolyogtató, amint ellentmondást nem tűrve védi-öli-kúrja végig a megapoliszt, a lényeg, hogy a néző maradéktalanul azonosulhat vele" - írta anno az Index a húsz évvel ezelőtti Shaft filmről.

Most itt a harmadik verzió, amiben Jackson fia kér segítséget sokat látott apjától egy különösen fájdalmas ügyben, a legjobb barátja halála utáni nyomozásban. (Ugyanis Shaft fia is rendőr lett.) Aztán megjelenik egy nagypapa is, így lesz teljes a családi tabló. Őt egyébként az eredeti Shaft-film főszereplője, Richard Roundtree játssza.

A Shaft június 14-től látható az amerikai mozikban.